SOL Parti İzmir: Kent ve doğa sermayeye peşkeş çekiliyor

SOL Parti İzmir İl Örgütü, yaptığı yazılı açıklamayla İzmir’de hayata geçirilen ve gündeme getirilen imar, maden, otoyol ve yapılaşma projelerine sert tepki gösterdi. Açıklamada, AKP iktidarının şirketler lehine yürüttüğü politikaların yerelde de benzer biçimde sürdürüldüğü vurgulanarak, tarım alanları, su varlıkları ve kamusal alanların sermayeye açılmasına karşı “birleşik mücadele” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Şirketlerin sermayelerini büyütmek için tarım arazilerine, su varlıklarına, insanların ve diğer canlıların yaşam alanlarına göz diktiği; doğayı ve kamusal alanları yağmalamaya çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. AKP iktidarı ise her zaman olduğu gibi sermayenin bu istemleri doğrultusunda hareket etmektedir. Çıkartılan yasalar, ‘kamu yararı’ adı altında yapılan toprak gaspları ve Meclis’ten geçirilerek yürürlüğe konulan Madencilik Kanunu, ülkemizin dört bir yanını sermayenin hizmetine sunmaya yöneliktir. Tarım alanları, meralar, ormanlar ve su kaynakları şirketlerin talanına açılmaktadır. Ancak sorun yalnızca merkezi iktidarla sınırlı değildir. Katılımcılık, yerel demokrasi ve sosyal belediyecilik söylemleriyle göreve gelen İzmir’deki bazı yerel yöneticiler de sermayenin istemlerine uygun biçimde, AKP çizgisinden farklı olmayan uygulamalara imza atmaktadır. Yıllardır ekolojistlerin, çevrecilerin, kent savunucularının ve köylülerin mücadelesiyle durdurulan imar planları yeniden gündeme getirilmekte; kamusal alanlar şirketlerin yağmasına açılmaktadır” denildi.

HALKIN İRADESİ DEVRE DIŞI BIRAKILMAKTADIR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketlerin projesi olarak AKP tarafından uygulamaya konulan ve Dikili’de kurulan ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ortakları arasında Dikili Belediyesi’nin yer alması bunun somut örneklerinden biridir. ‘Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’ adı altında yürütülen bu model; ekolojik dengeyi bozmak, çiftçileri seralarda işçileştirmek ve gıdanın kontrolünü şirketlere devretmek anlamına gelmektedir. Kamu adına hareket etmesi gereken yerel yönetimlerin, kamuya zarar verecek uygulamalara ortak olması kabul edilemez. Şirketler ve AKP, bölgemizde binlerce dönümü kapsayan yeni maden sahalarını ihaleye açmakta; ekolojik dengeyi ve su kaynaklarını tehdit etmektedir. Kamu malı olan İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirmeye açılmakta; İzmir’in kamusal ve tarihsel alanları sermayeye devredilmektedir. Basmane Çukuru alanında gökdelen projeleri yeniden gündeme getirilmektedir. AKP projesi olan Körfez Geçiş Projesi, tüm bilimsel uyarılara rağmen yeniden ısıtılıp gündeme taşınmaktadır. Yaklaşık seksen dönümlük ve bir önceki dönemde ‘yeşil alan’ olarak tescillenen eski Buca Cezaevi alanı yeniden imara açılmakta; karar süreçleri belediye başkanlarına devredilerek halkın iradesi devre dışı bırakılmaktadır.”

BİRLEŞİK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Açıklama şu sözlerle sonlandırıldı: “Havama, suyuma, toprağıma dokunma diyenlere destek olması gereken sosyal demokrat yerel yönetimlerin, bu süreçlerde AKP’den farklı davranmaması; kent ve çevre suçlarına ortak olunması anlamına gelmektedir. Sosyal belediyecilik, kamuculuk ve katılımcı yönetim anlayışı ne oldu? Rant pastasının paylaşımı mı, merkezi iktidarın baskıları mı bu tercihlere yön vermektedir? Kısacası; farklı söylemlerle göreve gelenler bugün kent suçu işlemektedir. Tek adam rejimi yalnızca AKP’ye özgü değildir; yerel ölçekte de benzer anlayışların güç kazandığını görüyoruz. Sol Parti olarak, tek adam rejimi öykünmelerine, kamuya ait ortak alanların şirketlere peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerek merkezi iktidarın gerekse yerel yönetimlerin İzmir’e ve İzmir halkına zarar verecek tüm politikalarına karşı mücadele edeceğiz. Demokrasi mücadelesi yürüten herkesi, İzmir halkını; sözün, yetkinin ve kararın halkta olduğu bir düzen kurmak için birleşik mücadeleye çağırıyoruz. Yerel yöneticilere sesleniyoruz: AKP’nin ve şirket yanlısı politikaların yanında saf tutmayın. Kent ve çevre suçlarına ortak olmayın.”