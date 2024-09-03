SOL Parti, İzmir Limanı'na demir atan ABD savaş gemisini protesto edecek

İsrail’e yardım etmek üzere yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gemisi İzmir’e demirledi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, 3 Eylül Salı (bugün) savaş gemisinin İzmir Limanı'na demir atanmasını protesto etmek amacıyla Alsancak Limanı’na yürüme çağrısında bulundu.

SOL Parti’den yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'da Alsancak ÖSYM önünde toplanılarak Alsancak Liman’a yürüyüş yapılacağı belirtildi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü’nün sosyal medya X hesabından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi.

“Katil devlet İsrail'e yardım için yola çıkan ABD savaş gemisi, İzmir'e demir attı. Denizlerin bağımsızlık ruhuyla, özgür bir Filistin için, Amerikan savaş gemisine karşı yürüyoruz. 3 Eylül Salı, saat.19.00'da Alsancak ÖSYM önünde buluşup Liman'a yürüyoruz.”