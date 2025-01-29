SOL Parti İzmir: Özgür basın susturulamaz

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Halk TV'de çalışanların gözaltına alınmasına tepki göstermek için eylem gerçekleştirdi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden toplanan SOL Partililer, ÖSYM önüne yürüdü. Yürüyüşe gazeteciler de destek verdi.

Yürüyüş sonrası basın açıklamasını SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce okudu. İnce, "Son günlerde bir yerden düğmeye basılmış gibi, toplumun farklı kesimlerine yönelik bir soruşturma ve tutuklama dalgası yürütülüyor. AKP-MHP iktidarı, yeni anayasa tartışmaları öncesi büyük bir baskı ve sindirme politikası izliyor. Belediyelere kayyum atanıyor, başkanları tutuklanıyor, sanatçılar 10 yıl önceki eylemlerden dolayı ifadeye çağrılıyor, gazeteciler iş yerlerinden gözaltına alınıyor. Toplum sindirilmeye, korkutulmaya, susturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"HANEDANLIK REJİMİ KURMAK İSTİYORLAR"

"Oyları her gün düşen iktidar, kendi mevcudiyetini ilelebet devam ettirmek için halkı sindirmeye karar vermiş" diye belirten İnce, şunları dile getirdi: "Emeklilere reva görülen maaşlar konuşulmasın, Bolu’da yaşanan yangının sorumluları konuşulmasın, yenidoğan çetesi konuşulmasın, ses çıkarabilecek herkes sussun isteniyor. Çözüm adı altında yürütülen süreç, kapalı kapılar ardında sürerken neyin pazarlığının yapıldığı açıklanmıyor. Havuç-sopa politikası ile bir yandan barıştan bahsedilip bir yandan da seçilmiş belediyelere kayyum atanıyor. Muhalefeti sindirdikten sonra geçirecekleri yeni anayasa ile adeta bir hanedanlık rejimi ilan edilmek isteniyor."

"ÜLKENİN AYDINLIK İNSANLARI SUSMAYACAK"

İnce son olarak şunları kaydetti: "Ancak evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. İktidar bilmelidir ki bu ülkenin aydınlık insanları susmayacak. Bu ülkenin onurlu gazetecileri yine yazacak. Bu halk; cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe sahip çıkacak. Bu vesile ile dün gözaltına alınan gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’e en içten selamlarımızı yolluyoruz. Tüm Halk TV çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Özgür basın susturulamaz, faşizme karşı omuz omuza."

SOL Parti açıklama sonrası İzmir ve Emek Demokrasi'nin açıklamasına destek verdi.