SOL Parti İzmir’den gözaltılara tepki: "Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen eylemlere ilişkin gazetecilere ve siyasetçilere yönelik gözaltılar devam ediyor.

İzmir’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan SOL Parti İzmir İl Sözcüsü ve gazeteci-yazar Barış İnce ile SOL Parti İzmir İl Yöneticisi Mehmet Duman 3 gündür gözaltında tutuluyor.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek gözaltıların uzamasına tepki gösterdi. Eyleme TMMOB, KESK, Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH) destek verdi. “Saray rejimine karşı buradayız, milyonlarız” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Günlerdir ülkenin dört bir yanında milyonlarca insan bu karanlık rejime dur demek için mücadele ediyor. Kampüslerden, meydanlardan, parklardan hep beraber; eşitlik, adalet, özgürlük ve laiklik için sesleniyorlar. AKP ve saray rejimi 22 yıllık iktidarında ülkeye yoksulluktan, yolsuzluktan, gericilikten başka bir şey getirmedi. Şimdi de kendileri için yarattıkları rant, talan, saltanat düzeni sürsün diye halk iradesine darbe vurmaya çalışıyorlar. Gazetecilerden, belediye başkanlarına, emekçilerden, öğrencilere kadar toplumun her kesiminden insanları; saraydan verilen talimatlarla, yargı eliyle susturmaya, bastırmaya çalışıyorlar.”

REJİM ÇÖKMÜŞTÜR

Toplumsal desteği kalmayan, halk tarafından istenmeyen rejimin kaybetmeye mahkum olduğu vurgulanan açıklamada, “Her gün yeni operasyonlarla, tutuklamalarla gözdağı vermeye ve korkutmaya çalışıyorlar. Fakat bu halk sizin önünüzde diz çökmüyor, çökmeyecek. Milyonlar akın akın her yerde bir araya geliyor. Saraya itaat etmiyor. Türlü hukuksuzlarla uydurma suçlarla yargı eliyle yürüttüğünüz soruşturmalar bize vız gelir. Bir avuç insan zenginliğine zenginlik katsın diye sürdürülmeye çalışılan bu rejim çökmüştür. Tam da bu yüzden iktidar olarak asıl siz korkuyorsunuz” denildi.

GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ

Günlerdir gözaltında tutulan arkadaşlarını almak için sokakta oldukları belirtilen açıklama, şu sözlerle son buldu:

“SOL Parti İzmir İl sözcümüz Barış İnce, il yönetim kurulu üyemiz Mehmet Duman ile İstanbul’da ve İzmir’de tutuklanan, gözaltına alınan diğer tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Barış, Türkiye’de eşitlik ve demokrasi mücadelesinde yurtsever, devrimci bir ses ve aynı zamanda keskin kalemiyle susmayan bir gazetecidir. Çıkacak yine konuşacak, sesi İzmir sokaklarında yankılanacak, yine yazacak. Mehmet, yarım asrı aşkındır süren, Türkiye’deki ranta, talana karşı ülkenin kaynaklarını ve doğasını savunan TMMOB’un bir neferidir. Mücadelenin en önünde giden, barikatları aşan, geleceksizliğe karşı haklı ve meşru taleplerini akademi boykotta diyerek dile getiren milyonlarca gençten biridir. Türkiye’de son iki günde yüzlerce insan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her biri bu ülkenin aydınlık, cesur, onurlu insanları olan arkadaşlarımız. Tutuklananlar gençler, kadınlar, öğrenciler gazeteciler. Şimdi onları almak için alanlardayız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Mücadelemiz bu ülkeye bahar gelene kadar eşit, özgür yarınları kurana kadar devam edecektir.”