SOL Parti İzmir’den söyleşi: Ekolojik alanda da mücadeleyi büyütmeliyiz

SOL Parti İzmir İl Örgütü, başta İzmir olmak üzere son dönemde meydana gelen yangınlara ilişkin söyleşi düzenledi. Söyleşi yoğun ilgi gördü.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) İzmir Temsilciliği’nde gerçekleşen söyleşide konuşan SOL Parti Ekoloji Meclisi Üyesi Yüksel Keleş, özellikle 2000’li yıllarda yapılan düzenlemelerle temel ormancılık faliyetlerinin özelleştirilmeye başlandığını dile getirdi. Orman faliyetlerinin, orman köylüsüne değil de müteahhitlere devredildiğini vurgulayan Keleş, “Temel ormancılık çalışmalarının çoğunda müteahhitler düzeni giderek yaygınlaşmıştır” dedi.

Öte yandan ekoloji mücadelesinin politik bir mücadele olduğunun altını çizen Keleş şunları dile getirdi: "Her ne olursa olsun bunun politik bir mesele olduğunu unutmayalım. AKP, MHP faşizmine karşı mücadeleyi ekolojik alanda da, yaşam alanlarında da büyütmek zorundayız."

"ORMANI ORMAN KÖYLÜSÜ KORUMALI"

Ardından konuşan Orman Mühendisi Sevinç Çakmak ise, Orman Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak orman yangınlarının yüzde 90’ının insan eliyle çıkarılan yangınlar olduğunu hatırlattı.

Çözüm önerisi olarak orman devriyeleri sistemine geçilmesini ifade eden Çakmak, "Her şeflikte iki ya da üç tane orman muhafaza memuru var ama maalesef ki o kadar çok görevleri var ki… Fiziken ormanda yangınlarına müdahale etme konusu geri planda kalıyor. Çünkü biliyorsunuz işgal zaten başlı başına bir sorun. Herkes ormana gidip zeytin ağacını dikip orayı almak peşinde. Bence çözüm için muhafaza memuru sayılarının mutlaka arttırılması gerekiyor. Hatta mümkünse muhafaza memurlarının orman köylüsü olması gerekiyor. Çünkü bölgeyi tanıyan, canla başla çalışabilecek olan kişiler onlardır" dedi.

"SİSTEMİN GERİ GELMESİ GEREKİYOR"

2016 senesine kadar orman köylüsünün ormanı korumakla mükellef olduğunu ancak 2016 yılında gerçekleştirilen bir yasa değişikliğiyle bu durumun değiştiğini aktaran Çakmak, şunları söyledi:

"2016’dan sonra orman köylüsünün ormanı koruması gönüllü hale gelmiş. Köylü, ‘Ben bu yangına istersem giderim, istemezsem gitmem. Ormanı ister korurum, ister korumam’ gibi bir keyfi sürece bırakılmış. 2016'dan önce uygulanan sistemin geri gelmesi gerekiyor."

Konuşmacıların ardından yurttaşlar uzmanlara sorular sordu. Orman yangınları ve ekolojik yıkım ile ilgili tartışmalar gerçekleştirildi.