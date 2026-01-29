SOL Parti: Kadıköy Rıhtımı’ndaki “Ulu Cami” projesi bilimsel gerçeklere aykırı ve rant odaklı

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu, Kadıköy Rıhtımı’nda yapılması planlanan “Ulu Cami” projesine ilişkin ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, projenin bölgenin doğal, kültürel ve kamusal özellikleriyle uyumlu olmadığı ifade edilirken, planlamanın bilimsel kriterler yerine rant yaklaşımıyla ele alındığı kaydedildi. Çalışma grubunun açıklamasında, söz konusu projeye izin verilmeyeceği vurgulandı.

Raporda ayrıca Kadıköy Rıhtımı’nın yoğun yaya kullanımı, ulaşım işlevi ve kıyı alanı niteliği hatırlatılırken, planlanan yapının bu özellikleri zayıflatacağı ve kamusal alanın kullanımını sınırlayacağı vurgulandı. Ekoloji Çalışma Grubu, projenin kamu yararı temelinde değil rant yaklaşımıyla ele alındığını savunarak, uygulamaya geçirilmesine karşı çıkılacağını duyurdu.

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu'nun konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Kadıköy İlçesi Rıhtım Mevkiinde yer alan kıyı dolgu alanına Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi ile yapılmak istenen cami, yer altı otoparkı ve müştemilat projesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce ilgili karar 15.12.2025 tarihinde bozularak davanın reddine karar verilmiştir.

Bu kararın ardından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi iptal kararını Danıştay’a taşıyacağını belirtirken, birçok kent mücadelecisi ve Kadıköy kamuoyu karara tepki göstermiştir.

KADIKÖY’ÜN NEYE GEREKSİNİMİ VAR?

Kadıköy Rıhtımda yer alan İSKİ arıtma tesislerinin rezerv alanına, üstelik dolgu üzerinde ve onaylı 2009 tarihli metropolitan planda “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” olarak tespit edilmiş bu bölgenin belirlenmiş fonksiyonundan çıkarılarak binlerce kişilik devasa bir inşaat projesiyle “ulu cami” yapılmak istenmesinin arkasında saray rejiminin ‘iktidar simgeleri’nin yaratılması, özünde ise rant politikalarından başka bir niyet bulunmamaktadır.

Biliyoruz ki nüfusu giderek yoğunlaşan, sosyal mekanlarıyla kentin birçok noktasından yurttaşların uğrak yeri olan Kadıköy’ün bu tip rant projelerine ihtiyacı olmadığı gibi projenin tamamlanması ile Kadıköy’de geri dönüşü imkânsız zararların da önünü açılacaktır.

Depremini bekleyen İstanbul’da güvenli çevre, güvenli yapı stoku, eksik kamusal alanların çoğaltılması, rekreasyon alanlarının büyütülmesi, sahil şeridinin daha fazla insana kullandırılması, boşlukları tüketilmiş kente nefes alma noktaları yaratılması, ulaşım ağları keşmekeşinin rasyonel hale getirilmesi, trafiğin sağaltılması gibi sorunları sıraladığımızda bu sorunlara en ufak çözüm dahi getirme basiretine sahip olmayan siyasal iktidar bugün karşımıza ‘Söğütlüçeşme AVM, Haydarpaşa projelerinde olduğu gibi Kadıköy’ü yok edecek yeni proje tasarımları ile çıkmaktadır.

Kadıköy’ün gerçek ihtiyaçları yerine Cami-AVM konsepti ile mahkeme kararlarını; bilimsel raporları hiçe sayarak oluşturulan proje yok hükmündedir.

1. KADIKÖY CAMİLERİ

Kadıköy sadece camileri ile değil, geçmiş tarihlerde yaşayan nüfusun gereksinimlere göre birçok farklı dinin de ibadethanelerini içeren bir merkezdir.

Projenin yapılmak istendiği bölgeye çok yakın bir mesafede, sadece Kadıköy merkez için, Hasanpaşa bölgesini de dışarda bırakırsak ilk elde 9 adet cami yapısından söz edebiliriz.

Bunlar: 1. Osmanağa Cami, 2. Söğütlüçeşme Cami, 3. Üçüncü Mustafa İskele Cami, 4. Tıbbiye Cami (Haydarpaşa Protokol Cami), 5. Rasimpaşa Cami, 6. Kethude Cami, 7. Caferağa Cami, 8. Moda Cami,9. Şifa Cami

Bunlardan Osmanağa Cami, Üçüncü Mustafa Cami tarihi karakterde eski camilerden olup, diğerleri kentsel gelişimde ihtiyaçlar oranında süreç içinde yapılmış camilerdir. Söğütlüçeşme Cami sonradan yapılan camilerin en büyüğüdür.

Görüleceği gibi Kadıköy merkez yerleşim alanında, bahse konu yere en uzak 700 metre mesafede ilk elde 9 cami bulunmaktadır. Kentsel ihtiyaçlar sayıldığında birçok eksikliğin içerisinde ibadethane gereksinimi bu şartlarda son sırada yer almaktadır.

2. DOLGU ALAN ÜZERİNE BÜYÜK KÜTLELİ YAPI YAPILAMAZ

Tıpkı Gölcük depreminde Gölcük-Yüzbaşılar kıyılarının da olduğu gibi İstanbul’da olası bir depremde, bu dolgu alanlarının da sular altında kalması söz konusudur.

Bugün hala kullandığımız Kadıköy tarihi İskelesi 1926 yılında ilk dolgu üzerine yapılmış kıyı binasıdır ve o hizadan başlamak üzere, şu anda Moda’ya tırmanan yol hizası Bizans’tan beri duran liman hizasıdır. Daha 1960’lara kadar bu hattın Batısı Marmara Denizidir. Şimdi park, rekreasyon alanları olarak kullanılan dolgu zemin, yapısı gereği gevşek zemin özelliği göstermektedir. Deniz yatağında sağlam zemine ulaşmak çok zor, çok pahalı yatırım çözümleri gerektirir.

Bu karakterde bir zemin üzerine çok büyük ebatlı yapılar düşünmek, olası felaketlere kapı açmaktan başka bir anlam taşımaz.

3. TOPLANMA VE LOJİSTİK ALANLARI

Olası deprem sırasında, bütün ülke kentlerimizde olduğu gibi İstanbul’da en çok toplanma ve lojistik alanlarına gereksinim olacaktır.

Olası yıkıcı depremde insanlarımızın deprem sonrasında barındırılacağı boşluklar ne yazık ki çok yetersizdir. Kentsel açık alanlar ve hele tam deniz kıyısında bu olan bu yer; hem kurtarma ekipleri transferleri hem de lojistik ikmal servisleri için elden çıkarılmayacak stratejik alanlardandır. Bu projeyle ilgili alan yok edilemez öneme sahiptir.

4. DOLGU ALAN REZERV ALANDIR

İSKİ arıtma tesislerinin bulunduğu alan, bilindiği üzere 1950-60 yıllarında Kadıköy’ün apartmanlaşması sırasında önce kontrolsüz olarak dolduruldu. Bir süre sonra burada yetersiz bir arıtma tesisi kuruldu. Ancak dolgu alanının genişletilmesiyle 1997 yılında bugünkü tesis, Kadıköy Atıksu Arıtma ve Denize Deşarj Tesisi kuruldu. Bu sırada dolgu Haydarpaşa dalgakıranına kadar uzatıldı ve şimdi otopark olan (cami yapılmak istenen alan) arıtma tesislerinin ilerde kapasitesinin arttırılması rezerv bölgesi olarak düşünüldü.

İSKİ arıtma tesisi tam biyolojik arıtma niteliğinde ne yazık ki değildir. Kadıköy’ün ileriki zamanlarda yeni tesis kurulumuna ihtiyacı olduğunda, ilave ve gelişmiş tesislerin kurulacağı alan burasıdır. “Ulu Cami” projesinin hayata geçmesi durumunda tüm bu geliştirme imkanları da ortadan kalkmış olacaktır.

5. KADIKÖY’ÜN BİNALARINDA YÜKSEKLİK SINIRI VARDIR

Merkez kentin genel yapısı zemin artı beş kat yüksekliği geçmeyen bir imar hattı ile sınırlıdır. Geçmiş yıllarda bir kent suçu olarak yapılan şimdi ki adı “Double Tree Hilton” olan ve Taşyapı firmasının inşa ettiği imar ayrıcalıklı bina Kadıköy imar hattını delen en çarpıcı örneklerden biridir.

Sözü edilen “Ulu Cami” kubbesi için 50 metre, minareleri için ise 70 metre gibi yükseklikler söz konusudur. Bu yükseklikler kentin simgelerinden olan Haydarpaşa Garı’nın yüksekliğini de aşan bir noktadan kent silüetini yok edecektir.

Bilinmelidir ki son yıllarda “Kıyı Kanunu Değişikliği” sırasında, “sahillerde dini yapıların yüksekliğinin hariç tutulması” lafzı, burada “cami yapılamaz” mahkeme kararının iptali için gerekçe oluşturmaz. Çok genel için yasa koyucunun ortaya koyduğu bu ibare onlarca kritik özellikleri olan bu alanı kapsayamaz.

6. KENT KİMLİĞİNİ KORUMA VE SİLÜET

Dolgu alan üzerinde mahkeme kararı ile “cami yapma” yolu açılmış gibi görünen yerin karşı kıyısı, bu ülkenin ulaşım yapılarından en önemlilerinden olan Haydarpaşa Garı ve çevre binalarıdır. Haydarpaşa Garı Alman mimarlar Otto von Kühlmann ve Hellmuth Cuno tarafından tasarlanıp 1908’de hizmete alınmış İstanbul-Bağdat demir yolunun başlangıcıdır. Yıllarca Anadolu’nun İstanbul’a açılan son kapısı olarak edebiyatımıza, filmlere, anılarımıza konu olmuştur. “Memleketimden İnsan Manzaraları” Haydarpaşa Garı’ndan başlar.

Kadıköy körfezinin siliüeti Haydarpaşa Garı, kuleleri, barok zemindeki saati, mansart çatısı, küfeki taş gövdesiyle başlar. Onun gerisinde de meşhur İtalyan mimar Alexandre Vallaury’nin Haydarpaşa lisesi vardır zaten.

Dolayısıyla bu eşsiz tarihsel cepheyle yarışacak ve hatta boyutlarıyla onu geçecek bir yapı hayal etmek, geçmişe, koruduğumuz değerlere, tarihe bir saygısızlıktır.

7. KENTSEL PLANLAMA BOŞLUK DOLDURMAK DEĞİLDİR

Artan kentsel ihtiyaçlara karşı kent planı yapmak, planı yenilemek bilimsel birçok girdiyi yeniden çalışmayı, üstünde düşünüp deneyler yapmayı, dünyadaki çözümlemelerle kıyaslamayı gerektiren bilimsel bir alandır.

Dünyada da artan biçimde ama bizim ülkemizde yaygın olarak, siyaset (ağırlıkla merkezi, sonra yerel iktidarlar) kendilerine göre mekâna; yani şehre biçim vermeye, onun doğal gelişimini önemsizleştirerek, kaynakları ellerinde tutmanın avantajıyla, hükmedici kararlar almaktadırlar.

Kendi düşünce alemlerindeki simgelerini, kendi yaşam alışkanlıklarını kentlere, kamusal yapılara, büyük proje ve tesislere iliştirmeye çalışmaktadırlar. Doğal kültürel akışkanlığı, tarihsel süreci kendi bütününden koparmaktadırlar. Oysa bunları yaparken kullandıkları kaynak kamunun, yani hepimizindir.

Kentsel planlama aynı zamanda bir kent demokrasisini içerir. Kentlerin, büyük ilçelerin, semtlerin o bölgede yaşayanların görüşleri doğrultusunda, onların hayatını kolaylaştıran, onlara hizmet eden yapılar mutluluk kaynağıdır. Bölgeye, yaşayanlara hiç sorulmadan ve hatta onların rızası olmayacak proje ve yapıları dayatmak ise antidemokratik baskıcı rejimlerin işidir.

SİYASİ DEĞİLSE NEDİR?

Ele aldığımız “Ulu Cami” projesine olanak sağlamaya çalışan bu “iptalin iptali” kararı kabul edilemez. Özetleyerek yedi maddede gerekçelendirip, ilk elde değerlendirip eleştirdiğimiz hususlar bilimsel ağırlıklı, doğal aklın izleyeceği yolla ortaya konmuş argümanlardır.

Hem bu “iptal” kararı hem de bu kararı aldıran fikri yapı ise her yönüyle amaçlıdır ve siyasidir. Öyle siyasidir ki, kültürel hegemonyayı kentsel göstergeler ile bozmaya, devasa cami yapılarıyla şehrin en el değmeyecek yerine ölçeksiz bir mühür vurmaya yeltenmektir.

İktidar kamu kaynaklarını iktidar simgeleri, kültürel bakışları uğruna heba etmektir. Kültürel yaşama, kamu hayatına yapılan bu dolayımsız müdahaleyi kabul etmiyoruz.

Kent yaşayanlarının yeşil alanlarını, depremde toplanma ve can kurtarma alanlarını ellerinden almak pahasına girişilmeye çalışılan bu proje ölüm demektir. Güvensiz bir çevre yaratmak, olası bir afette hem can hem mal kayıplarına yol açacak bir yola sapma öngörüsüzlüğüdür.

Bin yıllık Kadıköy coğrafyasına, 120 senelik eşsiz yapı stokuna saygıyı bir kenara bırakıp, kent silüetini bozmak pahasına girişilmiş planlamadır. Tek adam rejiminin giderayak yaşam alanlarını bozma, bu kentin algısını ve okuma biçimini ters yüz etme girişimidir.

Kendi yönetim tarz ve kültürünü inat ile bu topluma dikte etme çabasıdır.

PEKİ NİYE VE BU CESARET NEREDEN GELİYOR?

Toplumsal yaşam alanlarına topyekün müdahale etmek isteyen Siyasal İslamcı tek adam rejimi, laik ve seküler hayatı da ortadan kaldırmak istemektedir. Rejim, bükemediği bileği, büyük yapı inşaatlarıyla mat etme çabasındadır

Tarikat ve cemaat ağlarından, bir grup azınlık olan gerici yapılardan aldıkları bu cesareti de bilimsel verilere başvurmadan ve usulen bir kısım “kanun maddelerinde” kelime oyunlarına dayalı olarak bir kısım meslek sahibi ‘teknokratlar’ eliyle hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Sorgulanamaz, hesap sorulamaz oldukları varsayımıyla harekete geçiyorlar.

Daha da önemlisi %90 küsuru Müslüman olan bir ülkede “kim karşı çıkabilir ki?” duygu ve olgusunu zihinlere yaymaya çalışıyorlar.

KADIKÖY, BU KENTİN YAŞAYANLARININDIR

Kadıköy halkı, gereksinimlerini bilmektedir. Bu kenti daha yaşanabilir, sorunlarından sağaltacak noktaları da yine kendi dayanışmaları, örgütlenmeleri içinde tartışarak bulacaktır. Kadıköy’de bir kent muhalefeti ve demokrasisi her zaman vardır ve “ben yaptım oldu” ile değil, hayatını burada geçiren insanların koyduğu irade belirleyicidir.

Tek adam rejimi bunu bilmiyorlarsa da mutlaka öğrenecektir. 100 yıllık Cumhuriyet’in kentlerinin kritik noktalarında tek adam rejiminin kendini simgesel manada inşa etmeyi hedefleyen hamlelerine izin vermeyeceğiz."