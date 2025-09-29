SOL Parti Kadıköy ve Akhisar’dan seslendi: Trump’a yalvarma koltuğu boşalt

Ebru ÇELİK

SOL Parti'nin ekimin ilk haftası gerçekleştireceği kongre öncesi eylül ayında düzenlenen yürüyüşler, İstanbul ve Manisa-Akhisar’da devam etti. İstanbul’daki mitinge gelen yüzlerce partili, Kadıköy İlçe binasının önünde toplanarak Kadıköy Rıhtım’a yürüdü. Yürüyüşte “Trump’a yalvarma koltuğu bırak”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP”, “AKP mezara halk iktidara”, “İsyan, devrim, özgürlük” sloganları atılırken Kadıköy’de yaşayan yurttaşlar da pencerelerinden tencere tava çalarak yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün son bulduğu Kadıköy Rıhtım’da yapılan açıklamada, "AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti, soluğu Amerika’da aldı. Türlü türlü aşağılanmaları, tehditleri kabul ederek meşruiyet aramaya gittiler. Boyun eğerek, taviz vererek, emperyalizme tam teslimiyetle o meşruiyet kazanılamaz. Bilsinler ki yenilgiye mahkûm bu rejimi artık Trump bile kurtaramaz" denildi. Miting sonunda kitle dağılırken atılan sloganlar nedeniyle SOL Parti üyesi Halil Aral gözaltına alınarak Vatan Emniyet’e götürüldü.

ÇIKIŞLARI KALMADI

Mitingde ilk konuşmayı SOL Genç adına Çınar Aydın okudu. Aydın, “Bugün burada, Kadıköy’de tek adam rejimine karşı bir aradayız, gericiliğe karşı bir aradayız, bizleri yoksulluğa terk edenlere karşı bir aradayız, emperyalizme son demek için bir aradayız. 19 Mart’ta korku duvarını yıkan gençler olarak buradayız; aylardır üniversitelerde, liselerde, sokaklarda kayyım rejimine son mücadelesini büyütenler olarak buradayız” diyerek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Halk nezdinde meşruiyetini yitirdiğini bilen tek adam rejimi, Beyaz Saray semalarında meşruluk arıyor. Sarayında aldığı kararlarla ülkenin kaynaklarını “iyi niyet göstergesi” olarak ABD’ye hediye ediyor. Kendi iktidarının geleceğinden başka bir şey düşünmeyen, ülkemizi Amerikan emperyalizmi güdümünde Ortadoğu bataklığına sürükleyen saray rejimine karşı bu ülkenin devrimci gençleri olarak her alanda mücadeleyi büyüteceğiz.”

Aydın’ın ardından SOL Parti adına açıklama yapan SOL Parti İl Sözcüsü Kardelen Özay, “Bu rejim artık çürümüştür, bu rejim artık kaybetmeye mahkûmdur. Hep birlikte gönderelim, hep birlikte yeni bir ülkeyi sol değerlerle yeniden kuralım diyoruz” diyerek Erdoğan’ın Amerika’ya gidişi hakkında şöyle konuştu: “Onlar da farkındalar, artık sona yaklaştıklarını, toplum desteğini kaybettiklerini biliyorlar. Sıkıştılar, ne yaparlarsa yapsınlar artık gidici olduklarını biliyorlar. Baskıyla, zorla, hileyle sürdürmeye çalıştılar, yargıyı pürüz gördüklerini temizlemek için kullandılar. Ama yetmedi. Şimdi de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti soluğu Amerika’da aldı. Türlü türlü aşağılanmaları, tehditleri kabul ederek meşruiyet aramaya gittiler. Boyun eğerek, taviz vererek, emperyalizme tam teslimiyetle o meşruiyet kazanılamaz. Bilsinler ki yenilgiye mahkûm bu rejimi artık Trump bile kurtaramaz. Çağrımız teslim alınmış bir iktidarın ülkemizi felakete sürüklemesine engel olma çağrısıdır, Trumpgillere ve işbirlikçilerine karşı ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için omuz omuza yürüme çağrısıdır.”

***

HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ

SOL Parti’nin tek adam rejimine karşı bir başka yürüyüşü de Akhisar’da gerçekleşti. İlçe örgütü binasının önünde bir araya gelen yurttaşlar öğretmenevi önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, "Yok başka yolu yok bu saltanat bitecek" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleşen eylemde SOL Parti Akhisar İlçe Başkanı Cemalettin Gülmen ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul söz aldı. Gülmen, konuşmasında ülkedeki çürüme ve çöküş sürecine dikkat çekerek, “Yüz yıl önce kurulan cumhuriyetin bütün kurumları teker teker devre dışı bırakıldı. Kentler ve doğa yağmalandı. Hastaneler, eğitim kurumları yandaş sermayeye peşkeş çekildi. Devlet hastaneleri ve okulları laiklik karşıtı tarikatlara teslim edildi. Eğitim ve sağlık hizmetleri niteliksizleştirildi” dedi.

Ardından söz alan Tombul ise iktidarın emperyalizmle kurduğu bağımlılık ilişkisine işaret ederek, “Bu ülkede ABD emperyalizminin güdümünde yeni bir rejim inşa etmek istiyorlar. Bu parti kurulduğunda da meşruiyetini ABD’de aramıştı. Onay alıp ülkede iktidar olmuştu. Şimdi meşruiyetini Trump’ta arıyor. Ama yağma yok. Senin o altındaki Trump’ın sana verdiği koltuğu biz çekeceğiz” şeklinde konuştu.