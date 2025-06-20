SOL Parti, Kadıköy’de AKP’nin eğitim politikalarını sergileyecek

SOL Parti İstanbul İl Örgütü “Değiştireceğiz” kampanyası kapsamında pazar günü (22 Haziran) Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda AKP’nin eğitim politikalarını sergileyecek.

Saat 14.00’de başlayacak sergide halk kürsüsünün kurulacağı da belirtilirken iktidarın gerici, piyasacı eğitim modeline karşı alternatifler tartışılacak.

Öte yandan yaz tatili ile beraber okulların gerici tarikat ve vakıflara açılmasına karşı da mücadele edileceği vurgulanırken partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKP eğitimi hak olmaktan çıkardı. Eğitim her geçen gün piyasalaştırılırken tarikat ve cemaatlerin eline bırakıldı. Ama bu düzen böyle gitmez. Laik, parasız ve bilimsel eğitim hepimizin hakkı. 22 Haziran Pazar saat 14.00'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda iktidarın eğitim politikalarını sergileyeceğiz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz."