SOL Parti: Karanlık yapıları yenmeden yeni kanlı kalkışmaların önüne geçemeyiz

SOL Parti, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Saray’daki gerici koalisyonu ve bu karanlık yapıları yenmeden yeni kanlı kalkışmaların önüne geçemeyiz. Ülkenin her kademesine sızmış bu yapıları def edip, gerçekten laik, tam bağımsız bir ülkeyi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

SOL Parti, Fetullahçı yapı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "BOP’un iki kolu olarak birlikte iktidara getirildiler. 2010 referandumunda devleti ele geçirdiler. Tutuştukları iktidar çatışmasında birisi ülkeyi kanlı bir darbe girişimine sürükledi. Diğeri OHAL altında baskılar ve 2.5 milyon mühürsüz oyu sayarak tek adam diktasını kurdu" ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şimdi tarikatı, mafyasıyla en gerici güçlere dayanarak ayakta duran tek adam rejimine son vererek ülkemizi siyasal İslamcı karanlıktan mutlaka çıkaracağız."

"SARAY REJİMİNİN ÖNÜ BU KALKIŞMAYLA AÇILDI"

15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet kurumlarında kadrolaşmak için ortak hareket edip sonrasında birbirine giren tarikat-cemaat koalisyonunun kavgası, 15 Temmuz 2016 günü, kanlı bir darbe kalkışmasıyla sonuçlandı.

Sonrasında 'galip' çıktığını düşünen kanat ise bahaneyle 'tek adam' rejimini kurumsallaştıracak adımları atarak sivil bir darbe gerçekleştirdi. Saray rejiminin önü , 'Allah’ın bir lütfu olarak' bu kalkışmayla açılmış oldu.

"TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYİ KAZANACAĞIZ"

"Tüm bu olanlardan hiçbir ders alınmadığı gibi tarikat ve cemaat koalisyonu, farklı tarikatlarla yol yürüyerek devlette kadrolaşmayı sürdürüyor" denilen açıklamada, şunlar vurgulandı:

"Menzil’inden Hakyol’una, İsmailağası’ndan adı bilinmeyen meczup gruplara tüm yapılar emniyette, yargıda, bakanlıklarda cirit atıyor. Saray’daki gerici koalisyonu ve bu karanlık yapıları yenmeden yeni kanlı kalkışmaların önüne geçemeyiz. Ülkenin her kademesine sızmış bu yapıları def edip, gerçekten laik, tam bağımsız bir ülkeyi kazanacağız."