SOL Parti, Kemalpaşa'dan seslendi: Görülmemiş bir demokratik belediyecilik hayata geçecek

SOL Parti, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde miting gerçekleştirdi. Kemalpaşa'da yeni bir başlangıç yapacaklarını kaydeden Kemalpaşa adayı Harun Vayiç, "Belediyeyi hep birlikte yöneteceğiz" dedi. SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da "Yarın bize oyunuzu verin ve Kemalpaşa tarihinde göremediğiniz en demokrat ve insani bir belediye yönetimi göreceksiniz" diye konuştu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yarın sandığa gidiyor. Seçim öncesi Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir miting düzenleyen SOL Parti, Kemalpaşa’da yeni bir başlangıç yapmak için Harun Vayiç'e destek istedi.

Mitinge katılan SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş iki yıl içinde şehirde eşit ve adil bir sistem kuracaklarını söyledi. Taş, "Yarın bize oyunuzu verin ve Kemalpaşa tarihinde göremediğiniz en demokrat ve insani bir belediye yönetimi göreceksiniz" ifadesini kullandı.

Taş, özetle şunları söyledi:

"Biz kazanırsak sizde kazanacaksınız, biz kazanırsak sosyalist hareket kazanacak ve biz kazanırsak Türkiye’deki sosyalist hareketin yüzü gülecek. Sevgili Kemalpaşalı sağ seçmenlerimiz, lütfen soldan korkmayın solu öcü gösterdiler ve dini istismar yapan ve bunun sırtından cukkalarını dolduran kasalarını dolduran ve bize geldi mi bu dünya geçici ve bize öteki dünyayı gösteren ama bu dünyada zenginleşmeden doymayan para seven maddiyatçı bu düzenbazlara bir hayır deyin.

Bakın sol özgürlüktür ve korkmayın ve sol kendisi için özgürlük istemez ve herkes için ister ve eşitliği savunur ve hizmetlerde eşitlikçidir. Sol adalettir ve sol doğa dostudur, sol kamucudur ve sol sevgili arkadaşlar dayanışmacıdır.

"KİŞİSEL BEKLENTİMİZ YOK"

Biz devrimciyiz arkadaş, kişisel beklentimiz yok ve biz bu halk için karşılıksız menfaat beklemeden halkı için dar ağaçlarında idam sehpalarında işkencelerde göğsünü gere gere mücadele eden devrimcilerin kuşaklarıyız.

Biz devrimciyiz arkadaş, kişisel beklentimiz yok ve biz bu halk için karşılıksız menfaat beklemeden halkı için dar ağaçlarında idam sehpalarında işkencelerde göğsünü gere gere mücadele eden devrimcilerin kuşaklarıyız. İki yıl içerisinde şunu dedirtmezsek; 'şu devrimci çocuklar ve Allah razı olsun bu devrimci çocuklar, ne güzel yaptılar. Ne eşit ne adil ve böyle bir hayat görmedik.' ... ve inanın sizin dualarınızı alacağız. Bize yarın oyunuzu verin ve Kemalpaşa tarihinde göremediğiniz en demokrat ve insani bir belediye yönetimi göreceksiniz.

"KEMALPAŞA'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"

Bize kaynak, kaynak dediniz ve yukardan da gelecek aşağıdan da gelecek soldan da gelecek sağdan da gelecek her yerden gelecek yağmur demek bereket demek. Sevgili arkadaşlar şairin dediği gibi; 'Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin sonunda ve gecelerin sonunda meltemi senden esen soluğu solda olan yeni bir başlangıç var.' Soluğu bizde olan meltemi bizden esen Kemalpaşa’da yeni bir başlangıç vardır arkadaşlar.

Ben şimdi burada şöyle bir görüntü verelim ve bir aradalık görelim herkesin bu görüntüye eşlik etmesini istiyorum. El ele gönül gönüle 31 martta Harun Vayiç’le onun başkanlığında Kemalpaşa’da yeni bir başlangıç yapmaya hazır mısını? Meclislerimizle hep beraber yönetmeye hazır mısınız?"

HARUN VAYİÇ: KEMALAPŞAYI BİRLİKTE YÖNETMEYE HAZIRMISINIZ

SOL Parti Kemalpaşa Adayı Vayiç de her ayın sonunda belediye bütçesini asacaklarını, katılımcı bir bütçe yaratacaklarını ve halkın parasını nerede kullanacaklarına halkın vereceğini kaydetti.

Vayiç, şunları söyledi:

"Sevgili Kemalpaşalılar hesap soracaksınız. Bize hesap soracaksınız siz bize gelmezseniz biz size geleceğiz. Her ayın sonunda belediyenin bütçesini asacağız. Sevgili Kemalpaşalılar katılımcı bütçe diyoruz ve bu bütçeyi birlikte yapacağız ve gelirimizi birlikte belirleyecek paramızı nereye kullanacağımızı birlikte karar vereceğiz. Sözde sizin olacak kararda sizin olacak Kemalpaşalılar. Biz artık sona geldik ve bugün son ve siz kesinlikle ve kesinlikle sağduyunuza göre hareket edin. Hiç bir şeye kulak asmayın vermiş olduğunuz her oyun arkasında duracağız. Oylarınıza sahip çıkacağız ve değişim sandıkta olacak, Kemalpaşa halkı değişim istiyorsa değişim olacak. Değişim soldan olacak Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız teşekkürler."