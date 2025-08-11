SOL Parti Kırklareli: Ayçiçek üreticisini bir de Trakya Birlik vurdu!

SOL Parti Kırklareli İl Örgütü, Trakya Birliği’nin fiyatlarına tepki gösterdi.

Trakya Birlik’in yağlı tohumlar için açıkladığı 28 TL taban fiyatının Ayçiçek üreticisini hüsrana uğrattı ifade edilen açıklamada, “Yemeklik bitkisel yağ tüm dünya ülkelerinde temel gıdalardan biridir. Yemeklik bitkisel yağ ayçiçeğinden elde edilmektedir. Türkiye, Ayçiçeği üretimi bakımından, Avrupa Birliğinden sonra dünyada ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizde üretilen ayçiçeğinin %85’i Trakya Bölgesinde üretilmektedir. Bu yıl iklim koşulları, kuraklık nedeniyle Trakya da, buğday, özellikle de ayçiçeğinde yüksek oranlarda verim kaybı yaşanmaktadır” denildi.

Bir dekar ayçiçeğinin maliyetinin 2 bin 200 TL’yi geçtiği belirtilen açıklamada, “Girdi maliyetleri bu kadar artarken siyasal iktidar üretimi sürdürmeleri için gerekli desteği vermemiştir. Zor koşullarda ayçiçeği üretmeye çalışan, üretici çiftçileri Trakya Birlik’in yağlı tohumlar için açıkladığı 28 TL taban fiyatı, ayçiçeği üreticisini hüsrana uğratmıştır. Bununla birlikte AKP – MHP siyasi iktidarı da 22 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’deki kararla; şirketlerin, sanayicilerin ve yağ fabrikatörlerinin, ‘sıfır gümrük vergisiyle, 1 milyon ton ayçiçeği ithal etmesine izin vermiştir’ bu durum, ayçiçeği üreticisinin diri diri toprağa gömülmesi demektir. Kuraklığın, ürün kaybına neden olarak yaraladığı Trakya çiftçisine büyük bir darbede AKP – MHP iktidarından gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Rekoltenin düşük olacağını bilen Trakya Birlik Yönetimi, Ayçiçek kalitesini belirleyen, yağ oranının da düşük olacağını adı gibi bilmektedir. Buna rağmen %44 yağ oranı üzerinden taban fiyatını 28 TL olarak belirlemiş ve duyurmuştur. Normal olarak bu kuraklık koşullarında, yağ oranının, %40’ın olacağını tüm tarım ile uğraşanlar bilmektedir. Bununda fiyat karşılığı, 25 – 26 TL. civarındadır. Sonuç olarak; ayçiçeği taban Fiyatı, Trakya Birliğin açıkladığı gibi 28 değildir. Uygulamada, gerçekte, 25 – 26 TL’dir ayçiçeği taban fiyatı. En azından Çukurova birlik, açıktan Çukurova çiftçisinin idam fermanı olan taban fiyatını 24 TL olarak belirlemiştir ve bu şekilde duyurmuştur. Trakya Birlik yöneticileri ise algı yaratma oyunlarını, siyasi abilerinden mi öğrendi diye soruyoruz?”

Bu yıl ki tarım girdileri olan, gübre, tohum, mazot, ilaç vs. fiyatları maliyete katıldığında, yukarda da belirttiğimiz gibi 1 dekar ayçiçeğinin çiftçiye maliyeti, 2.200 TL’dir. Bu maliyete, bu yılki ortalama rekolte düşüklüğü, çiftçinin emeği ve geçim standardı ile insanca yaşam payı eklendiğinde, üretilen ayçiçeğinin taban fiyatı, 35 – 38 TL. bandında olmalıdır. Taban fiyatını belirleyen Trakya Birlik yöneticileri de ayçiçek üreticisidir. Trakya Birlik yöneticileri, köylüsünü, komşusunu, ayçiçek üreticisini çok çabuk unutmasının, onları hüsrana sürüklemesinin nedeni 180 bin TL’yi bulan maaşları mıdır? diye sormadan edemiyoruz.

AKP-MHP iktidarı bu yıl artan girdi fiyatlarını ve kuraklık nedeniyle oluşan rekolte düşüklüğünü de hesaba katmadan Trakya Birlik yöneticilerine önerdiği ayçiçeği taban fiyatı küçük ve orta ölçekli çiftçiyi büyük oranda sefalete sürükleyerek önümüzdeki yıl tarımdan koparıp, tarım arazilerinin boş kalmasına neden olarak, ayçiçeği üreticisinin toprağına tefeci ve bankaların el koymasına yol açacaktır.”