SOL Parti: Kırşehir, İliç olmayacak!

HABER MERKEZİ

Kırşehir Merkez ve Boztepe ilçeleri sınırlarında, Cimeli, Körpınar, Kırkpınar ve Çuğun köylerini doğrudan etkileyen, Defas Madencilik (Koç-Fernas ortaklığı) tarafından planlanan altın madeni projesine ait Nihai ÇED Raporu 1 Ocak 2026'ya kadar askıda kalacak.

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu açıklama yaparak bu projenin Kırşehir için planlı yıkım projesi olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, “Altın madenciliği ülkenin dört bir yanında doğayı, suyu ve yaşamı tehdit eden bütünlüklü bir tercihe dönüşmüştür. Bu projeler münferit değil, ekokırım politikalarının parçasıdır. İliç’te ne olduysa, Kırşehir’de de olabilir. Şubat 2024'te Erzincan lliç'te yaşanan felaket, ‘mevzuata uygun’, ‘ÇED'i var’ denilen projelerin nasıl geri dönülmez yıkımlara yol açtığın göstermiştir. 10 milyon metreküp toprak akmış, 9 emekçi yaşamını yitirmiş, doğa telafisi olmayan biçimde tahrip edilmiştir. Sorumlular ise hesap vermemiştir” denildi.

Kırşehir için hazırlanan ÇED raporlarının da aynı anlayışın bir ürünü olduğu vurgulanan açıklamada, “Riskler küçültülmekte, olası kazalar yok sayılmakta, sorumluluk şimdiden görünmez kılınmaktadır. Bilimsel raporlar uyarıyor. Maden sahası tarım, hayvancılık ve yerleşim alanlarıyla iç içedir. Kırşehir merkeze 4-5 kilometre mesafededir. Günlük su tüketimi ciddi bir su krizini tetikleyecektir. Kapulukaya Barajı’ndan çekilecek hat birçok ili olumsuz etkileyecektir. Alan Seyfe Gölu havzasıyla bağlantılıdır; kirlilik kaçınılmazdır. Kılıçözü Çayı ve Kızılırmak üzerinden Ankara dahil birçok kentin suyu risk altındadır” ifadeleri kullanıldı.

“KIRŞEHİR SADECE TOPRAK DEĞİL, KÜLTÜRDÜR”

Bu projenin yalnızca yerel değil, bölgesel ve ulusal ölçekte bir halk sağlığı tehdidi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Kırşehir sadece toprak değil, kültürdür. Burası Muharrem Ertaş'ın, Çekiç Ali'nin, Hacı Taşan'ın, Neşet Ertaş'ın memleketidir. Seyfe Gölü bozkır ekosisteminin kalbidir. Bu coğrafyayı savunmak, yalnızca doğayı değil kültürel belleği de savunmaktır. Altın madenciliğinde kamu yararı yoktur. Kazanç şirketlere, yıkım halka kalır. Devletin payı yüzde 3'tür. Danıştay kararları altın madenciliğinin kamu yararı taşımadığını defalarca ortaya koymuştur. Siyanür kullanılmasa bile fļotasyon süreci ağır metal, kimyasal atık ve kalıcı riskler üretmektedir. Madenler bittiğinde geriye, zehirlenmiş topraklar, kirli su kaynakları, yok edilmiş tarım alanları, göçe zorlanan insanlar kalır. Son sözümüz nettir: Kırşehir İliç olmayacak! Neset Ertaş'ın memleketi talana teslim edilemez. ÇED raporu ve maden ruhsatları iptal edilmelidir. SOL Parti olarak toprağımıza, suyumuza ve Kırşehir'e sahip çıkacağız.”