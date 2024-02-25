SOL Parti, Kocaeli adaylarını tanıttı

Haber Merkezi

SOL Parti Kocaeli İl örgütü Eğitim-Sen Kocaeli salonunda aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı ve Kocaeli’deki meclis üye adaylıklarının tanıtıldığı toplantıya SOL Parti MYK üyesi Dilara Kurtuluş, Parti Sözcüsü Gizem Özdem, SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan da katıldı.

Toplantıda konuşan SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan, “Ülke durumun ne olduğunun anlaşılmadığı her gün yeni şeylerin yaşandığı bir hal aldı. Çıkarcı ittifaklar bu ülkeyi ele geçirmiş durumdalar. Bir yandan şeriat var bir yandan okullara dayadıkları var. Bir yandan yoksul halk var. AKP sanki yoksulluğa değil de yoksulara savaş açmış. Yoksullarla mücadele ediyor sanki. Yoksulluk almış başını giderken bunlar hala genel ve yerel seçim için yıldızlaştırılmış insanlarla ittifaklar içerisinde. Emeklilerin, gençlerin ve kadınların asıl gündemini konuşmak yerine farklı çalışmalar yapıyorlar. Bir yandan siyasi iktidar bir yanda yoksul halk var. Kendilerine karşı olan kimseyi yanlarında tutmayıp onları hedef almışlar. AKP’de zaten siyasal İslam’ı yerleştirmek için mevzi almış durumdadır. Yaşam alanlarımıza artık müdahale edilir hale gelmiştir. Bütün bunları bilerek görüyoruz ki siyasetin reklam yönünde ilerleyeme çalışıyor. Tüm bunların karşısında ise alın teri ile geçinen milyonların, hayatlarına müdahale edilen kadınların, gelecekleri çalınan gençlerin, sefalet ücretlerine mahkûm edilen emeklilerin yalnız olmadığını ve ancak birlikte mücadele zeminlerini yaratabilirsek bu karanlık düzene son verebileceğimizi biliyoruz. Biz bu yüzden adayız, bu yüzden pusula da SOL var” dedi.

REJİME ENTEGRE MUHALEFETİN KARŞISINDAYIZ

Turan’ın ardından söz alan Parti Sözcüsü Gizem Özdem ise, “SOL Parti olarak 22 yıldır bu rejime karşı mücadele ediyoruz. Şeriatçı gerici dalganın da ülkenin her yerinde karşısındayız. AKP artık şerait ve hilafet çağrısı yapmaktan çekinmiyor. İktidara geldiklerinde demokrasi nidalarıyla geldiler. AKP kendi esas rejimini göstermeye başladı. AKP’nin şeriat güzellemesinin yapmasının sebebi toplumun büyük kesiminin desteğini kaybetmesinden dolayı sesleri bu yüksek çıkıyor. Halkın desteğini peyder pey yitirmeye başladı. Özellikle sosyal bunalım içerisindeki halka tabiri caizse ulufe dağıtarak, uzaya gidiyoruz diye masallar anlatarak halkı ayakta tutmaya çalışıyor ama başarılı olamayacaklar” diye konuştu.

Muhalefetin de suskunluğuna değinen Özdem, “CHP’nin koltuk değneği şeklinde destek sağladığını hepimiz biliyoruz. Muhalefet aslında genel seçimlere dağıldı. Dağılmalarında ziyade artık rejime entegre olmaya başladılar. Rejimi tartışmıyorlar, sorun görmüyorlar. Siyaset kişisel şova dönüştü artık. Bizler de bu bloğun karşısında kendi meclis üyelerimiz ve adaylarımızı birçok il de çıkarttık. Bizler de SOL Parti’nin yıldızını parlatmayı hedefliyoruz” dedi.

DEMOKRATİK VE İNSANCA YAŞAM MÜCADELESİ

Parti Sözcüsü Gizem Özdem’in ardından konuşan SOL Parti Kocaeli Büyükşehir adayı İlkay Deniz Torun Yüce ise konuşmasında şunları söyledi: “2018 yılından beri avukatlık yapıyorum. Son dönemde politika çok alternatifsiz bir hale gelmeye başladı. Ya ondansın ya da bundasın gibi belli kalıplara seçmenler sokulmaya başladı. Bu anlamda sosyalist bir örgütlemenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Artık yaşam koşullarımızı etkileyen sosyal ve ekonomik gelişmelerden sonra yaşam kalitemizi etkileyen yaşamımızı zorlaştıran şartlara sürüklendik. Bunun bir sorumluları da yerel yöneticiler. Kocaeli’de SOL Parti olarak daha yaşanabilir bir kent olma yolunda, hayvana ve insana duyarlı daha demokratik ve insancıl yönetim oluşturmak için bu çatı aldık girmiş bulunuyoruz.”

SOL PARTİ’NİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI VE MECLİS ÜYELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İlkay Deniz Torun Yüce

Belediye Meclis Üyeleri

Aktan Uslu-Çayırova

Hakan Güzel-Gebze

Şengül Karabulut- Darıca

Cihan Ergün-Dilovası

Ahmet Tamer Güzel- Başiskele

Nermin ırmak İlter- İzmit

Selahattin Pehlevan- Karamürsel

Mevlüt ataman-Kartepe

Dursun sevim-Derince

Emine Yıldızkan- Kandıra

Namık Saral- Körfez

Şenay Kına- Gölcük