SOL Parti Kocaeli İl Örgütü: Taliban Karanlığına hayır

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartının hedef gösterilmesinin ardından bir çok SOL Parti üyesi ile SOL Genç üyesi gözaltına alındı ve ev hapsi verildi. Ardından sosyal medyada hedef gösterilen SOL Partililere ait İstanbul İl Örgütü binası ve Keçiören İlçe Örgütü binasına "Yaşasın şeriat" yazıları yazıldı. Bu saldırılara karşı sokağa çıkan SOL Parti Kocaeli İl Örgütü gerici saldırılara karşı basın açıklaması yaptı.

EMPERYALİZME, ŞERİATA VE FAŞİZME KARŞI LAİK, DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET İÇİN BİR ARADAYIZ, BURADAYIZ!

SOL Parti Kocaeli İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:



"Bugün 5 Şubat 2026 bundan tam 89 yıl önce bugün 5 Şubat 1937’de laiklik anayasanın başlangıç kısmında yerini alarak cumhuriyetinin temel ilkelerinden biri olarak güvence altına alınmıştır. Laiklik kamusal alanın bilimsel esaslarla düzenlenmesinin teminatıdır. Tam da bu zamanda ülkemizde yaşananlara bir bakalım:

Türkiye bugün açık bir biçimde hilafetçi ve şeriatçı bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma; sarayın koruması altında, iktidar medyasının desteğiyle ve emperyalizmin onayıyla adım adım büyütülmektedir.

Geçtiğimiz hafta laikliği savundukları için arkadaşlarımız gerici odaklar tarafından hedef gösterildi.

Saray danışmanlarının diliyle tehdit edildiler, iktidar medyasının manşetleriyle linç edildiler. Ardından devlet devreye sokuldu: Gözaltılar yapıldı, mahkemeler işletildi, cezalar yağdırıldı.

Son bir haftada 3 arkadaşımız gözaltına alındı, 30 Ocak’ta mahkemeye sevk edilenlerle birlikte toplam 6 üyemiz, yalnızca laikliği savundukları için ev hapsiyle cezalandırıldı.

Bu tablo açıktır: Mahkemeler laikliği savunmayı suç sayma noktasına getirilmiştir.

İki gün önce ise bu gerici kuşatmanın sokak ayağı sahneye çıkmıştır. Emperyalistlerin ve saray rejiminin beslediği bir avuç şeriatçı grup, arkadaşlarımızın olmadığı saatlerde İstanbul İl Binamıza ve Üsküdar’daki pankart çalışmamıza saldırmıştır. Maskeli saldırganlar çevredeki yurttaşları silahla tehdit etmiş, il binamızın kepengini tahrip ederek kaçmıştır. Dün gecede Ankara Sol parti Keçiören ilçe binamıza birkaç şeriatçı çapulcu tarafından yapılan provokatif saldırılara karşı bugün buradayız, bir aradayız. Ama bilinmelidir ki;

Ne baskı, ne gözaltı, ne ev hapsi bu mücadeleyi durduramaz! Tüm bu saldırılara rağmen partimiz; İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şeriat düzenine ve faşizme karşı siyasal mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.

Biz bu karanlığı tanıyoruz! Maraş’tan tanıyoruz, Sivas’tan tanıyoruz, Çorum’dan tanıyoruz!

Cemaat ve tarikat yurtlarında çocuklara reva görülen istismarlardan, sakallarının arkasına gizlenen rant ve para düzenlerinden tanıyoruz! Ama şunu da iyi biliyoruz: Bu ülkenin devrimcileri, ilericileri, demokratları hiçbir zaman bu karanlığa boyun eğmedi. Bugün de eğmeyecek!

Buradan açıkça söylüyoruz: Saldırılarınız da, arkasına saklandığınız ABD, İsrail ve Saray rejimi de bizi teslim alamaz! Türkiye bugün ABD ve İsrail planları doğrultusunda yeni Taliban rejimlerine mahkûm edilmek istenmektedir. Suriye’de cihatçı HTŞ üzerinden sahnelenen bu senaryo, ülkemizde siyasal İslamcı tek adam rejiminin iktidarını uzatmasının aracı haline getirilmiştir. ABD’nin sömürge valileri eliyle dayatılan bu gerici düzen, laikliğin ve demokrasinin son kırıntılarını da hedef almaktadır. Şeriatçı-hilafetçi bir azınlık, Amerika’nın ipine sarılarak bu ülkeye Taliban karanlığını dayatmaya çalışmaktadır. Bu karanlığın hedeflerinden biri de SOL Parti olmuştur.

'Laik, Demokratik ve Devrimci Cumhuriyet' pankartlarımız bu yüzden saldırıya uğramıştır. Ama nafile!

Bu saldırıların amacı nettir: Laikliği tasfiye etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak, din istismarına dayalı bir saltanat düzenini kalıcılaştırmak. Ne yaparsanız yapın, bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz! Birleşeceğiz. Geleceğimize sahip çıkacağız. Laikliği birlikte savunacağız!

Cumhuriyet’in ilerici birikimine savaş açan bu şeriatçı azınlığı, onlara alkış tutan saray danışmanlarını

Ve siyasal İslamcı tek adam rejimini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz! Demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için mücadeleyi büyüteceğiz.

Emperyalizme, şeriata ve faşizme karşı laik, demokratik bir Cumhuriyet için bir aradayız, buradayız!