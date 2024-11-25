SOL Parti: Kreşlerden elinizi çekin!

SOL Parti, muhalefet belediyelerine ait kreşlerin kapatılacağına yönelik tartışmalar hakkında açıklama yaptı.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Kreşlerden Elinizi Çekin! Tarikatlara, ne olduğu belli olmayan derneklere serbest olan okul öncesi eğitim, yerel yönetimlere yasaklanamaz!" denildi.

"Kreşlerin kapatılması kadınlar için eve bağımlılık ve yoksulluk demektir, kabul edilemez" denilen açıuklamada, şunlar kaydedildi: "Belediyelerin açtığı kreşler özellikle dar gelirli ailelerin nefes alabildiği kamusal alanlardır. Cemaatlere ve yüksek ücretli özel kurumlara mahkum olmak istemeyen milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmaktadır. Toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olan bu kamusal hizmetin engellenmesi, aileleri ekonomik ve sosyal bir kaosa sürükleyecektir."

"KARAR HALK DÜŞMANLIĞIDIR"

"Bu karar düpedüz halk düşmanlığıdır!" denilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Çocuk büyütmek toplumsal bir sorumluluktur. Bir ebeveynlik hakkı olarak, kamusal hizmet veren kreşlerin mahallelerde ve iş yerlerinde yaygınlaştırılması gereklidir. Bu hakkın gaspına izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın geleceği karanlığa teslim edilmeyecek!"