SOL Parti Kürecik'te: "Ülkemizdeki Amerika ve NATO üslerini kaldırmak için birleşelim"

SOL Parti, Malatya Kürecik’te bulunan NATO Radar Üssü’nün kapatılması için “Kürecik kapatılsın, ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir. Tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın” çağrısıyla bugün eylem düzenlendi.

Hem SOL Parti’nin açıklaması takip etmek için hem de bölge halkıyla Kürecik Üssü’yle ilgili görüşmek için Malatya’da bir gün geçirdik.

Malatya’da Kürecik Radar Üssü dediğimizde hâlâ birçok yurttaş Sinan Cemgil ve arkadaşlarından bahsediyor.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerini engellemek isteyen yeni Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri, Nurhak Dağı’nın eteklerinden giderek Malatya Kürecik’teki ABD Radar Üssü’nü basmaya karar vermişti.

Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga, Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak, Metin Güngörmüş ve Ahmet Erdoğan’dan oluşan grup, 31 Mayıs’ta Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi İnekli Köyü yakınlarındayken ihbar üzerine etrafları askerlece sarıldı. Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga yaşamını yitirdi.

BÖLGE HALKI ÜSSE KARŞI

Kürecik Üssü’nün civarındaki köylerde yaşayanlar, “bu bölge geçmişten bu yana sol sosyalist kimliğiyle biliniyor” diyor. Bölge halkının çok büyük bir kısmı NATO Üssü’ne karşı olduğunu belirtiyor.

Geçmişte Kürecik Üssü’ne karşı çok kitlesel eylemler düzenlendiğini de hatırlatan yurttaşlar, radar üssünün tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini de ifade ediyor.

DAHA ÖNCE DE EYLEMLER DÜZENLENDİ

Bir başka yurttaş ise “Kürecik Radar Üssü’nün yakınlarında 10-15 civarında köy var. 2009’da Radar Üssü’ne tepki olarak Kürecik yakınlarına çadır kuruldu ve uzun süren eylemler oldu. Yine Malatya kent merkezinde de büyük eylemler olmuştu” diye anlatıyor.

JANDARMA BARİKAT KURDU

SOL Parti Malatya İl Örgütü önünde toplanan yurttaşlar, yürüyüş için araçlarla Kürecik NATO Üssü’ne hareket etti.

NATO Üssü’nün yakınlarında SOL Partililerin önü jandarma barikatı tarafından kesildi.

"BU ÜSSÜN İŞLEVİ NE?"

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen’in burada yaptığı açıklamada, radar üssünün elde ettiği bilgilerin NATO üzerinden Amerika ve İsrail’e aktarıldığını vurgulayarak, “Malatya Kürecik’te radar üssünün önündeyiz. Bu radar üssünün işlevi ne? Bu radar üssü, herkes biliyor ki Orta Doğu’nun Amerika ve İsrail için en büyük ve en önemli radar üslerinden bir tanesi. Ve biliyoruz ki İsrail Gazze’ye saldırırken de, bugün Amerika ve İsrail İran’a saldırırken de bu üslerdeki sinyaller, istihbaratlar NATO üzerinden Amerika’ya ve İsrail’e aktarılıyor” dedi.

"BU ÜSLER EN BÜYÜK TEHDİTTİR"

“Bu üsler bizim ülkemizin güvencesi değildir. Bu üsler, bizim ülkemizi bu ateş çemberi içine sokan en büyük tehditlerdir” diye İşleyen açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu üsler, bu ülkenin halklarının hayatıyla ve geleceğiyle oynayan en büyük tehditlerdir. Kimse televizyonlara çıkıp birkaç tane provokasyon üzerinden NATO’yu bu ülkenin güvencesi olarak ilan etmesin. NATO, Amerikan kaydutluğunun tarih boyunca en önemli silahıdır. NATO, bu ülke topraklarına kondurulmuş, bu ülke topraklarına Amerika tarafından konulmuş zehirli bir hançerdir. Bu ülke topraklarının bir sömürge hâline getirildiğinin ve bu ülkenin emperyalizme bağımlılığının en büyük göstergesidir.

O yüzden biz buradan iktidara seslenmiyoruz. Biz buradan bu ülkenin yurtsever emekçi, yoksul, güzel insanlarına sesleniyoruz. Gelin birleşelim. Ülkemizdeki bütün Amerika ve NATO üslerini kaldırmak için birleşelim. Millilik tasladınız. Yıllardır bu ülkenin ilericilerini, yurtseverlerini yerli ve millî olmamakla itham ettiniz. Şimdi er meydanı kurulmuştur. Gelin! Kim Amerikan askeri olmaya gönüllü, kim İsrail siyonizmine hizmet etmeye gönüllü, kim ona meydan okuyor, ortaya çıksın."

"AMERİKAN ASKERİ OLMAYA GÖNÜLLÜ OLANLAR VAR!"

"Biz biliyoruz, Amerikan askeri olmaya gönüllü olanlar vardır" diyen İşleyn, "Ve onlar bugün bu ülkedeki NATO üslerini güvence göstermek için televizyonlarda sıraya girip kendilerini Amerikan askerliğine yazdırmak için uğraşıp duruyorlar. Ve biz onları tanıyoruz Altıncı Filonun önünde secdeye duranları tanıyoruz. Ama biz bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri Amerikan askeri olmadık. Bu ülkenin emekçi, ezilen halkları Amerikan askeri olmayacak" ifadelerini kullandı.

"BU FELAKETTEN ÜLKEMİZİ KURTARMAK BİRLEŞELİM"

“Son bir yıldır Gazze’den başlayarak Lübnan’dan Suriye’ye kadar İsrail büyük bir vahşetle on binleri katlederek bütün bölgeyi büyük bir yıkıma uğrattı” diyen İşleyen açıklamasına şöyle devam etti:

“Ve ülkemizi idare edenler İsrail’in bu katliamına ve bu vahşetine karşı tek bir itirazda bulunmadan, İsrail’le ekonomik ve askerî ilişkileri tek bir an olsun kesmeden onlara destek verdiler. Ve şimdi de İran’a bu çürümüş ve kokuşmuş Amerikan haydutluğu saldırıyor. İstiyorlar ki bütün bölge, bölgenin bütün kaynakları, bölgenin bütün ticaret yolları, havası, suyu, denizi; hepsi Amerikan ve İsrail egemenliği altına girsin. İstiyorlar ki bölgenin bütün halkları onların kulu kölesi olsun.

Bunun için İran’a dönük saldırı, bütün bölgemizi ateşe veren, bölgemizde ateşi büyüten ve ülkemizi adım adım içine çeken büyük bir operasyondur. Ve çok açıktır ki o attıkları bombalar, o övündükleri bombaların açtığı çukurlar onların mezarı olacaktır. Dünya halklarının bir vicdanı vardır ve o vicdan bugün bu haydut Netanyahu’nun ve bu haydut Trump’ın karşısındadır. Dünya halklarının nefreti, dünya halklarının büyüyen öfkesi elbette açtıkları o çukurları onlara bir gün elbet mezar yapacaktır.

Bizim bağrımıza saplanmış bu haydutların hançerini söküp çıkarmak için, bağımsız bir Türkiye’yi kurmak için birleşelim. Gelin adım adım ülkemizi İran ve onunla birlikte yaratılan bu ateş çemberinin içine itmeye çalışan Trump’ın, Netanyahu’nun ve bütün şürekâsının karşısında bütün ezilen emekçi halklar olarak dimdik duralım ve ülkemizi bu ateş çemberinin dışına çıkartalım. Gelin birleşelim bu ülkedeki Amerikan ve İsrail bütün askerî, ticari, ekonomik ilişkilerine son vermek için. Ülkemizdeki bütün emperyalist sömürüyü ortadan kaldırmak için birleşelim. Gelin birleşelim ülkemizi Büyük Orta Doğu karanlığından çıkarmak için, bu felaketten ülkemizi kurtarmak için birleşelim.

Bölgede ve ülkede barış, ezilen halkların kardeşliği, ezilen halkları birbirine düşürenlere karşı ezilen halkların birliği için birleşelim. Gelin ülkemizdeki bu işbirlikçi iktidarı göndermek için, bağımsız demokratik bir ülke kurmak için birleşelim. Ve son sözümüz sevgili arkadaşlar, buradaki son sözümüz adları bu topraklarda kalanlaradır. Sözümüz, sesleri bu dağlarda ve halkın bağrında yankılanan Sinanlaradır. Sözümüz Kadirleredir. Sözümüz 6. Filoyu denize döken, bu ülkenin bağımsızlığı için can veren Denizleredir. Mahirleredir, Ulaşlaradır, Cevahirleredir. Sözümüzdür. Sözümüzdür: Bu toprakları emperyalistlere karşı sizin gibi canımız pahasına, kanımız pahasına savunmaya ve ülkemizin bağımsızlığı için bir dakika, bir saniye olsun durmadan mücadele edeceğimize, burada seslerinizin hâlen yankılandığı bu güzel topraklarda bir kez daha söz veriyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi! Yaşasın tam bağımsız Türkiye!"