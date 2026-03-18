SOL Parti, laik, özgür, demokratik bir ülke için Saraçhane'de

SOL Parti, 19 Mart sürecinin yıl dönümü nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saray darbesine karşı bir kez daha hep birlikte Saraçhane'deyiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saray darbesine karşı bir kez daha hep birlikte #Saraçhane'deyiz.

Halkın iradesini tasfiye eden, sırtını emperyalizme dayayarak ömür boyu başkanlık hayalleri kuranlara bu halk izin vermez.

Laik, özgür, demokratik bir ülkeyi halkın birleşik mücadelesiyle kuracağız."