SOL Parti: Laik, özgür ve demokratik Türkiye mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında sanatçı, akademisyen, gazeteci, hukukçu, eğitimci, siyasi parti ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne dava açtığını duyurdu.

SOL Parti, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine dava açıklamasına tepki göstererek, "Laik, Özgür, Demokratik Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisini gerekçe göstererek imzacılar hakkında dava açtığını kamuoyuyla paylaşmıştır" denildi.

"Laikliği savunmak suç değildir" vurgusu yapılan açıklamada, "Anayasal güvence altındaki laikliği savunmanın suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, laikliği savunanların hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

SOL Parti'nin açıklamasında şunlar kaydedildi: "Asıl suç, günlerdir başta Yusuf Tekin olmak üzere iktidar yandaşı gerici odaklar tarafından laikliğe yönelik yürütülen saldırlar ve hedef göstermelerdir. Parti olarak, halkı dini temellerde kutuplaştıran ve tahrik eden açıklamaları nedeniyle bu kişi ve kurumlar hakkında 200'e yakın hukukçunun desteğiyle suç duyurusunda da bulunulmuştur."

"SOL Parti olarak, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' çağrısına sahip çıkıyoruz" denilen açıklamada, "Laik, Özgür, Demokratik Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanıldı.