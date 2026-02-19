SOL Parti: Laikliği, demokrasiyi, özgürlüğü savunuyoruz ve savunacağız

168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metninin hedef gösterilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağı yönündeki sözlerinin ardından SOL Parti sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SOL Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

Laikliği, demokrasiyi, özgürlüğü savunuyoruz ve savunacağız.

Anayasanın bir maddesi olan laikliği savunmanın bir suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Kimse halkın inancının arkasına saklanıp; bozuk düzeninize yapılan eleştirileri başka yerlere çekmeye çalışmasın. Biz laikliği, azgın patronlar çalışanların emeğini din istismarıyla sömürmesin, tarikatlar çocukların geleceğini karartmasın, kadınların eşit ve özgür yaşama hakkı yok edilmesin, eğitim akıldan ve bilimden uzaklaşmasın, ölümlere yol açan ihmallerin üzeri kutsallarla örtülmesin diye; demokratik ve özgür bir cumhuriyet, bu yurda ait olan tüm zenginliklerin bir arada yaşayabildiği eşit ve adil bir ülke için istiyoruz.

Hangi iftirayı atarsanız atın gerçek şu: Kurduğunuz düzen, yandaşlarınızı zenginleştirirken milyonları yoksulluğa mahkûm etti. Birilerinin cüzdanını şişirdi; halkı ise borç yükünün, faiz soygununun altında ezdi. Hiçbir yalanınız bu hakikati örtemiyor.

Şimdi kaybettiğinizi görüp saldırganlaşıyorsunuz. ABD’nin peşine takılıp ülkeyi demokrasiden olabildiğince uzaklaştırmak, kimsenin sesini çıkaramadığı bir karanlığın içine gömmek istiyorsunuz.

Ne yaparsanız yapın; bu halk laikliğe de memlekete de sahip çıkmaya devam edecek. Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkan ülkenin onurlu ve yürekli insanları, ezilen emekçi insanlarımız baskılarınız karşısında diz çökmeyecek!