SOL Parti "Laiklik, Özgürlük ve Demokrasi" için Ankara'da sokağa çıkıyor

SOL Parti, iktidar tarafından hedef gösterilen ve 168 aydının başlattığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” açıklamasının imzacılarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması üzerine çağrıda bulundu. Yaptığı çağrıda "Laiklik, Özgürlük ve Demokrasi için yarın saat 12.30'da Sakarya Caddesindeyiz" dendi.

SOL Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

Laikliği savunmanın suç sayılmaya çalışılmasını asla kabul etmeyeceğiz!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine yönelik yapmış olduğu halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suç duyurusundan dolayı imzacılar bugün ifadeye çağrıldılar.

Ülkemizin onurlu bilim insanları, sanatçıları, aydınları, emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bu metne imza atan on binlerle omuz omuza, milyonlarla omuz omuza laik, özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Laiklik, Özgürlük ve Demokrasi için yarın saat 12.30'da Sakarya Caddesindeyiz.