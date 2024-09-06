SOL Parti: “Lokumcu’nun katilleri cezalandırılsa Reşit Kibar öldürülemezdi”

Metin Lokumcu davasının karar duruşmasında tüm sanıkların beraat ettirilmesi üzerine, davayı takip eden Sol Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya açıklama yaptı.

Açıklamada, Artvin'de ağaç katliamını önlemek isterken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar da hatırlatıldı.

Gümüşkaya’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bugün Metin Lokumcu davasının karar duruşması için Trabzon’daydık. Olayın üzerinden geçen 10 sene sonunda ancak açılabilen bu davanın nihayet verilebilen kararını dinledik. Mahkeme heyetinin kararı bizleri ne yazık ki şaşırtmadı, hukukun siyasal iktidar tarafından nasıl araçsallaştırıldığının bir örneğini daha gördük. Adli tıp raporunun biber gazının ölüme sebebiyet verdiğini belirtmesine rağmen emri verenler de uygulayanlar da hiçbir ceza almadı. Şu ana dek Metin Hocamızın katillerine hak edilen ceza verilseydi, Reşit Kibar arkadaşımız katledilmeyecekti, onun için de bugün başka bir hissiyatla buradaydık.

'KATİLLERİ TANIYORUZ'

Metin Lokumcu da Reşit Kibar da ülkemizin hak mücadelelerinde daima yaşayacak. Onların sesi, bizim mücadelemizin sesiyle sürecek. Biz katilleri tanıyoruz, onların arkasında kim var onu da biliyoruz. Doğamızı ve insanlarımızı katleden bu düzeni sona erdirdiğimizde gerçek adalet sağlanacak. Hiçbir mahkeme sonucu bizim adalet mücadelemize gölge düşüremez, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onlar yenilip gidecek biz kazanacağız, halk kazanacak.”