SOL Parti, Merdan Yanardağ'ı gözaltında ziyaret etti: Yanardağ mesaj gönderdi

SOL Parti, gözaltında tutulan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Yanardağ SOL Parti aracılığıyla mesaj gönderdi.

ÖZGÜR BASINI SUSTARMAK AMACINDALAR

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Gözaltında ziyaret ettiğimiz sevgili arkadaşımız Merdan Yanardağ’ın selamını paylaşıyoruz.

“Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar. Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var.

Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur. Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti.

Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir.

Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir. En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar. Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim."

Merdan Yanardağ