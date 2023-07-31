SOL Parti Muğla: Ormanı, doğayı, yaşamı savunmak suç değil, görevdir

SOL Parti Muğla İl Örgütü, Valiliğin Akbelen’de ağaç kesimine karşı direnen yurttaşları ‘provokasyon yapmakla’ suçlamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Ormanı, doğayı, yaşamı savunmak suç değil, görevdir” denildi

BİRGÜN EGE

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylüler ve çevrecilerin eylemi sekizinci gününde devam ediyor.

Muğla Valiliği’nin ağaç kesiminin sona erdiğini ve ağaç kesimine itiraz eden yurttaşları ‘provokasyon yapmakla’ suçlamasına ise tepkiler sürüyor.

SOL Parti Muğla İl Örgütü konuyla alakalı basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Başkanı Zekeriya Kargın yaptığı açıklamada, Valiliğin suçlamasını reddettiklerini belirterek, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ormanı, doğayı ve yaşamı savunmak suç değil, tam aksine bir hak ve görevdir. Suç olan, ormana, doğaya ve yaşama karşı sermayenin ‘kar’ hırsıyla yönelttiği saldırılar karşısında susmak, görmemezlikten gelmek ve dahası bu saldırılara bir biçimde destek olmaktır” dedi.

Kargın, “Muğla Valiliği, 730 günden uzun süredir Akbelen Ormanını savunan yaşam savunucuları hakkında ‘gerekli adli ve idari çalışmalar’ın başlatılacağını duyurmak yerine, kesim izninin 2021 yılında bitmesine ve yeni bir izin alınmamasına karşın 24 Temmuz 2023 günü sabahından itibaren onlarca kesimci ile birlikte ormanı yok etmeye devam eden Limak ve ortaklarına karşı ‘adli ve idari soruşturma’ başlatıldığını duyursun” diye konuştu.

Kargın şu ifadeleri kullandı: “Muğla Valiliği bu yasa dışı kesim işini korumak maksadıyla devletin polisini ve jandarmasını orada görevlendiren yetkililer hakkında ‘gerekli adli ve idari çalışmalar’ın başlatıldığını, Muğla Valiliği'nin resmen suç olan bu ‘görevlendirme’ içerisinde asla yer almadığını, bu konuda ‘Cumhuriyet Savcılarına gerekli suç duyurusunda bulunulduğunu’ açıklasın. Muğla Valiliği’nin yapması gereken budur. Muğla Valiliği’nin görevi ormanı, doğayı ve yaşamı yok eden, bu amaçla yasalara uymayan sermaye kesimini korumak ve savunmak değildir. Muğla Valiliği'nin görevi bu ülkenin yurttaşlarının yaşam hakkını savunmak ve bu yaşam hakkını yok etmek isteyen saldırganlara karşı gerekeni yapmaktır. Ormanı, doğayı, yaşamı savunmak suç değil, görevdir.”

NE OLMUŞTU?

Muğla Valiliği, dün yaptığı açıklamada, Yeniköy-Kemerköy Termik santralları için yapılması gereken işlemlerin sona erdiği belirtmiş ve ağaç kesimine itiraz eden halk provokasyon yapmakla suçlamıştı.