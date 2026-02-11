SOL Parti, Muğla’da laikliği savundu

SOL Parti üyelerinin İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, ev hapsi cezası verilmesine ilişkin Muğla’dan tepki geldi.

SOL Parti Muğla İl Örgütü, Sınırsızlık Meydanı’nda bir araya gelerek açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yaşananların hukuksuzluk olduğu, ülkede laikliğe ve cumhuriyetin ilerici birikimine karşı siyasal kuşatma yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Göz altıların ardından İstanbul’da, Ankara’da ve Türkiye’nin dört bir yanında laiklik, demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük talepleri yükseltilmeye kararlılıkla devam edilmektedir. Ülkemizi ve bölgemizi karanlık rejimlere mahkûm etmek isteyen emperyalist odakların beslediği şeriatçı gruplar; Sol Parti İstanbul İl Binasına, Üsküdar ve Çankaya’daki pankart çalışmalarına, ayrıca Keçiören İlçe Binasına gece saatlerinde saldırılar düzenlemiştir. SOL Partiye saldırılar sistematik olarak devam etmektedir” denildi.

Bu saldırılan yalnızca bir siyasi partiye değil, cumhuriyetin ilerici değerlerine ve halkın ortak geleceğine yöneldiği belirtilen açıklamada, “Anayasanın dördüncü maddesi ile güvence altına alınmış laiklik ilkesine karşı Şeriat isteriz pankartı açanlara hala hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu gelinen noktada ülkemizin şeriat düzeniyle yönetilmesini istemenin, yani açıkça anayasal düzeni hedef almanın suç olmaktan çıkarıldığı, laikliği savunmanın ise suç olarak cezalandırıldığı bir yere gelmiş olduk. SOL Parti üyelerine uygulanan ev hapsi fiilen laiklik istemenin suç olarak ele alınması anlamını taşımaktadır ve iktidarın hukuk eliyle aldığı bu tehlikeli pozisyonu açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Bu tutum kendinden menkul bir grup gerici şeriat özlemi güden grubun saldırgan tavrı olarak ele alınamaz tam tersine laiklik karşısında gerici bir düzen özlemi iktidar eliyle yürütülmektedir ve bugün ülkemizi Ortadoğu'nun karanlık denklemlerinde konumlandırmaya çalışan geri dönüşsüz bir tek adam rejimi özleminin en önemli parçalarından biridir. Cumhuriyetin laik ve demokratik kazanımlarına savaş açan bu gerici azınlığı, onları cesaretlendiren siyasal İslamcı tek adam rejimini ve bu karanlık düzenin tüm destekçilerini halkın birleşik mücadelesiyle tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz. Bu ülkenin ilericileri ve devrimcileri karanlık köşelere çekilmeyecek; meydanlarda, sokaklarda, örgütlü mücadele alanlarında gericilikle hesaplaşmaya devam edecektir” denildi.

Laikliğin herkes için vazgeçilmez olduğu vurgulanan açıklamada şunlar dile getirildi: “Bugün ihtiyaç olan, tüm emek ve demokrasi güçlerinin, sendikaların, gençlik ve kadın örgütlerinin, ilerici siyasi yapıların ortak mücadele zemininde buluşmasıdır. Meydanlar, sokaklar ve mücadele alanları birleşik muhalefetin ortak kürsüsüdür. Bu ülkenin geleceği ancak örgütlü halkın birleşik direnişiyle kazanılacaktır. Geri adım atmak yok. Laiklik, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi bulunduğumuz her yerde büyütmeye, gericiliğe ve baskı düzenine karşı birleşik halk mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız, laiklikten vazgeçmeyeceğiz.”