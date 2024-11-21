SOL Parti MYK heyetinden CHP’ye ziyaret: Bu rejim derhal değişmeli

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve Parti Sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme bir saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen SOL Parti heyeti, görüşmenin içeriğine yönelik gazetecilere bilgi verdi.

MYK Üyeleri ve Parti Sözcülerinden oluşan SOL Parti heyetini, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile SOL Parti MYK üyeleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer arasındaki görüşme, CHP’nin Genel Başkanlık katı olan 12’nci katta gerçekleştirildi.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Gül Çiftçi ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

YENİ REJİM İNŞA EDİLDİ

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tombul, görüşmede ülkenin siyasal durumu ve önümüzdeki dönem yapılması gerekenlere dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye'de 22 yıllık AKP-MHP iktidarıyla yeni bir rejim inşa edildi" diyen Tombul, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de eski cumhuriyetten, yani 100 yıl önce kurulan cumhuriyetten söz edilemez. Koçbaşı AKP ve MHP'nin olduğu rejimden söz etmek mümkün. Bu rejimin uygulamalarına baktığımızda laiklik ayaklar altına alındı. Milyonlarca insan, emekçi işsiz... 8 milyon emekli 12 bin 500 lira ile yaşamak zorunda kalıyor. Gençler bu ülkede geleceğine güvenle bakamıyor. Üniversite mezunu gençlerin 3'te 1'i işsiz. Tarım emekçileri, her gün traktörleriyle eylemler yapıyor. Çiftçiler, ürettiklerini sokağa dökmek zorunda kalıyor. Türkiye’de üretenler, ürettiklerinin karşılığını alamıyor. Kadınlar için bu ülke yaşanmaz hale geldi. Yaşadığımız sorunların arkasında AKP-MHP'nin inşa ettiği siyasal İslamcı, faşist rejim var."

MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM

Tombul, Türkiye’de eğitim sağlığa kadar hemen her alanda çürüme yaşandığını söyledi. Türkiye’deki çöküşü tersine çevirebilecek bir ortak mücadele ihtiyacına vurgu yapan Tombul, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhalefet bu dönem parçalı hale gelirse ve AKP'nin, Tayyip Erdoğan'ın iktidarının sürmesine neden olacak adımlar atılırsa Türkiye'de geri dönülmez dönüşümler olabilir. Bir beş yılı kaybettik, artık yeni beş yıllar ve geleceğimizi kaybetmeyelim. Hep birlikte daha aydınlık öz bir ülke yaratmak için mücadeleyi birlikte yükseltelim.”

İKTİDARLA YENİ ANAYASA, REJİMİN DEVAMINA OLANAK SAĞLAR

Anayasa tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Tombul, şunları söyledi: "Anayasa tartışmaları bizim açımızdan son derece tehlikeli bir süreçte seyrediyor. Bugünkü iktidarla anayasa tartışmalara girmek demek, rejimin yarattığı tahribatların kalıcı hale gelmesi ve bu iktidarın devamına olanak sağlayacak sonuçlar doğurması demektir."

İKTİDARDAN DEMOKRATİK ADIM BEKLEMEK HAYAL

Kürt sorunu ile ilgili yeni sürece dair de değerlendirme yapan Tombul, şunları kaydetti:

"Binlerce insanın yaşamına mal olmuş bir sorun. Bu sorunun toplumsal barış etrafında, birbirine düşman hale getirilen halkların yeniden barışacağı, demokratik adımların atılacağı barışçıl ortamda Kürt sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak 22 yıldır iktidar olan bir parti, 22 yılda hiç adım atmamış da bugün mü demokratik bir adım atacak? İşçileri gözaltına alan, işçileri grevlere mahkum eden, itiraz eden bütün toplumsal kesimlere baskı uygulayan, yani toplumun bütün kesimlerine faşizan bir uygulamayı reva gören iktidardan, sadece bir konuda, Kürt sorununda demokratik bir adım beklemek hayaldir. Bu olsa olsa AKP iktidarının kalıcılaşmasını ve meşruiyetini sağlayacak adımlar anlamına gelir."

25 KASIM ÇAĞRISI

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise "Özellikle rejimin kadınların hayatını tehlikeye attığı, hiçe saydığı, kadın katliamlarının görünmez kılındığı bu rejimden yaşamak için kurtulmamız lazım. Sadece sandıkla değil, mücadelemizi büyüterek, bugüne kadar kazandığımız haklarımıza sahip çıkarak bu rejimden kurtulacağız" dedi.

25 Kasım için çağrı yapan Başer, "25 Kasım'da sokaklarda katledilen kadınların isyanını haykırmak için ve 'Bu ülke bizim, Talibanlaşmayacağız, eşit, özgür demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edeceği' demek için kadınlar olarak sokakları hep birlikte dolduralım diyoruz" ifadelerini kullandı.