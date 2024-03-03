SOL Parti'nin "Aydınlık Ülke Yürüyüşleri" 4 kentte devam ediyor

SOL Parti, ‘Aydınlık Yürüyüşleri’ne İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Samsun'da devam ediyor.

HABER MERKEZİ

AKP iktidarının gerici politikalarına karşı “Hilafete, Karanlığa Hayır. Aydınlık, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Birleşelim" sloganı ile ülke genelinde halk yürüyüşleri başlatan SOL Parti, bugün 4 kentte sokağa çıkıyor.

Dün Ankara, Mersin ve Kırklareli’nde yürüyüş gerçekleştiren SOL Partililer, bugün 'Aydınlık Ülke Yürüyüşleri'ne İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Samsun'da devam edecek.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün yürüyüşü, Kadıköy- Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'ndan saat 13.20'de başladı.

Rıhtım'a doğru gerçekleştirilen yürüyüşte, Yürüyüş sırasında "Laiklik, adalet, memlekete sol gerek!", "Şeriata teslim olmayacağız!", "Karanlığı parçala, memlekete sahip çık!", "Tarikata değil, eğitime bütçe!" ve "Tarikat, cemaat hepsi kapatılacak!" sloganları atıldı.

Yürüyüşe ilişkin açılış konuşmasını yapan SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Anıl Genç, "Cumhuriyet’in ilerici değerlerine savaş açan, laikliğin kırıntılarını dahi süpürmek isteyenler siyasal İslamcı faşist bir rejim inşa etmek adına açıktan şeriatı savunur hale geldiler. Ülkenin dört bir yanında hilafet bayrakları açan, adliye koridorlarında yaşasın şeriat diye bağıran, buna karşı en küçük bir itirazı bile boğmaya çalışanlar geleceğimizi karanlık fikir ve eylemleriyle yok etmek istiyorlar" dedi.

"Geleceğimizi karartmak, ülkede fiili bir şeriat düzeni kurmak isteyenlere karşı milyonlar laikliğe sahip çıkıyor" diyen Genç, şunları söyledi:

"SOL Parti olarak bir süre önce başlattığımız Şeriata, Hilafete, Karanlığa Hayır! Aydınlık Özgür, Demokratik Türkiye İçin Birleşelim! Sloganıyla başlattığımız eylemlerin İstanbul ayağına hepiniz hoş geldiniz.

Ülkemiz rantçıların, hilafet yanlılarının, para babalarının kıskacında yoksullukla, bağnazlıkla boğuşurken toplumsal çürüme her yanı sarıyor. Karanlığa boğulmuş sokaklardan hilafet çağrıları yükseliyor. Okullar tarikatlaştırılıp yoksul çocuklar gericiliğin pençesi altına alınıyor. AYM kararına rest çekiliyor, ülke hukuksuz, anayasasız tek adam rejimi altında boğuluyor. Ekonomik krizin yol açtığı sosyal bunalım emekçilerin hayatlarına karabasan misali çöküyor! Geleceği çalınan gençler, kadınlar nefes alamıyor! İşçiler, emekçiler, emekliler sefalet altında yaşamaya çalışıyor! Haklarımız ve geleceğimiz için birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok! Bugün burada bu mücadeleyi büyütmek için yürüdük! Haklarımız için, hilafet karanlığıyla doldurulan sokaklarımızı aydınlatmak için yürüdük! Adalet ve bu özgürlük için, laikliği kazanmak için yürüdük! Bu karanlık ablukayı dağıtmak için yürüdük! Devrimci demokratik cumhuriyet yolunda yürüdük!"

Ayrıntılar gelecek...