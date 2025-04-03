SOL Parti'nin boykot çağrısı yaptığı paylaşım engellendi

Toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısına yönelik soruşturma sürerken, sosyal medya paylaşımları ve hesapları da engelleniyor.

SOL Parti, 2 Nisan'daki boykot için çağrı yaptığı paylaşımının mahkeme tarafından engellendiğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, "Aşağıdaki boykot çağrımız BTK bildirimiyle mahkeme tarafından engellenmiştir. Halkın hak arama, mücadele ve dayanışması yasaklarla baskılarla engellenemez. Bu çaba boşadır, halk ayaktadır. Kazanana kadar hep beraber mücadeleye devam" denildi.

Aşağıdaki boykot çağrımız BTK bildirimiyle mahkeme tarafından engellenmiştir. Halkın hak arama, mücadele ve dayanışması yasaklarla baskılarla engellenemez.

Bu çaba boşadır, halk ayaktadır. ⭐Kazanana kadar hep beraber mücadeleye devam. pic.twitter.com/4KxKeZN5YB — SOL Parti (@solpartibilgi) April 3, 2025

2 Nisan için yapılan boykot çağrısına destek veren Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un X hesapları kapatılmıştı. Boykot yaptıkları gerekçesiyle hesapları kapanan oyuncular kararı sosyal medya üzerinden duyurmuştu.