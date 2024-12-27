SOL Parti'nin kullandığı konteynere saldıranlar yakalandı: SOL Parti'den açıklama

SOL Parti Malatya İl Örgütü, il örgütü olarak kullanılan konteynere saldırı düzenleyenlerin yakalandığını duyurdu.

Malatya’da SOL Parti İl Örgütü olarak kullanılan konteynere dün bir saldırı gerçekleşti. Gerçekleştirilen saldırıda konteynere çeşitli zararlar verildi. Konteynerin girişinde bulunan SOL Parti Malatya İl Örgütü yazan tabela spreyle karalanırken, konteynerin üzerine de “Ak Gençlik” yazıldı.

Malatya’da gerçekleşen saldırının ilk olmadığı öğrenildi. 18 Aralık’ta SOL Parti Yeşilyurt İlçe Örgütü ve SOL Parti Battalgazi ilçe örgütü olarak kullanılan konteynere de benzer saldırılanın yapıldığı ortaya çıktı.

SOL Parti Malatya İl Örgütü, saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Partililer adına açıklamayı okuyan İl Başkanı Faruk Söğüt, önceki saldırıyı anımsatarak "Emniyete bildirilen ve soruşturma sürecinde olması dahi tekrar bir saldırı yapma cüretini gösterenlerin bu cüreti nereden aldıklarını biliyoruz" dedi.

"TEK ADAM REJİMİNİN UZANTISI"

Ekonomik krize ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlere dikkat çekilen açıklamada, "Deprem sonrasında önce halkın yaralarını sarmak için köy köy dolaşan, dayanışmayı ören biz devrimcilerin parti konteynerine yapılan bu saldırı aynı zamanda halka karşı yapılmıştır. Bu saldırı ülkeyi karanlığa, sefalete sürükleyen tek adam rejiminin uzantısıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırı sadece SOL Parti Malatya'ya yapılmamıştır. Bu saldırı, SOL Parti nezdinde bu ülkenin aydınlığını, eşitliğini, laikliğini, kardeşliğini, tam bağımsızlığını isteyenler ve mücadele edenlere yapılmıştır. Bu ülkede açlığa, sefalete, yoksulluğa, eşitsizliğe; kadın, çocuk, işçi cinayetlerine karşı mücadele yürütenler olarak saldırılara karşı susmayız.

Depremin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen Malatya'nın yaraları hala sarılamamış, halkın konut sorunu çözülememiştir. Deprem sonrasında önce halkın yaralarını sarmak için köy köy dolaşan, dayanışmayı ören biz devrimcilerin parti konteynerine yapılan bu saldırı aynı zamanda halka karşı yapılmıştır. Bu saldırı ülkeyi karanlığa, sefalete sürükleyen tek adam rejiminin uzantısıdır.

Emniyet'in bize verdiği bilgiye göre trollerin yakalandığını ve savcılığa sevk edildiği belirtilmiştir. Yargının saldırganlara gerekli cezayı vermesini bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Aksi halde Malatyalıların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılması ve demokrasinin bu kentte rafa kaldırılması demek olacaktır.

SOL Parti olarak bu durumun takipçisi olacağız. Bu saldırıların karşısında olacağız. Bugün bize dayanışma gösteren DEM Parti İl Örgütü, KESK'in bileşenleri olan Eğitim Sen ve BTS'ye ve CHP'ye teşekkür ediyoruz. Buradan bir kez daha belirtiyoruz; Susmuyoruz, korkmuyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz."

Açıklama sırasında "AKP'nin itleri yıldıramaz bizleri", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" ve "Yaşasın devrimci dayanışma"sloganları atıldı.