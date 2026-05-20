SOL Parti'nin laiklik pankartı söküldü, savcılık "kovuşturmaya yer yok" dedi!

SOL Parti'nin "Şeriata ve Faşizme Karşı; Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet İçin Birleşelim" pankartının sökülmesine ilişkin soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi.

SOL Parti'nin İstanbul'un Üsküdar ilçesine asılan "Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet" yazılı pankartı 3 Şubat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

Bir kişinin pankartı söktüğü ana ilişkin görüntüler "Akıncı Güç Gençlik Hareketi" ve "Daily İslamist" isimli sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Akıncı Güç Gençlik Hareketi" sayfasından yer alan paylaşımda "Müslüman Anadolu topraklarında şeriat düşmanlığına yer yok" notuna yer verildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLARINI İŞLEDİ"

SOL Parti, 3 Nisan'da, pankartın sökülmesine karşı İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde "Şüpheli, gerçekleştirdiği bu eylemi video kaydına almış; söz konusu görüntüleri sosyal medya platformu X üzerinden paylaşarak, laiklik ilkesini savunan yurttaşları hedef alan tehdit içerikli ifadelerde bulunmuştur" denildi.

Dilekçede, ayrıca, "şüphelinin siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesi, tehdit, mala zarar verme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği" belirtildi.

Kimliği belirsiz kişinin sosyal medya paylaşımların yer aldığı şikayet dilekçesinde kimliği belirsiz faillerin tespitinin yapılması ve "Mala zarar vermek,silahla tehdit, siyasi parti faaliyetini engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dolayı cezalandırılmaları talep edildi.

CUMHURİYET SAVCILIĞI: DAVAYA GEREK YOK

Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuya ilişkin yürütülen soruşturmada 12 Mayıs'ta karar açıklandı. Kararda, "pankartın hukuken asılabileceği alanlar dışında nereye asıldığının dahi belirsiz olduğu, Zorla Bir Siyasi Partinin Faaliyetini Engellemek suçunun şartları olan cebir ve tehdit şartlarının olayda oluşmadığı" savunuldu.

Pankartın sökülmesine ilişkin "fotokopi niteliğinde ekran görüntüsü dışında da bir delilin bulunmadığı ve delil elde etme imkanının da bu aşamada bulunmadığı" iddia edildi.

Söz konusu gerekçelerle "mala zarar verme suçunun işlendiğine dair de kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak bir delilin olmadığı" ifade edildi.

SOL PARTİ KARARI ŞİKAYET EDECEK

Savcılık, "Soruşturma konusu olay hakkında açıklanan gerekçeler çerçevesinde kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararın ifade alma işlemi yapılmadığından "tebliğine de yer olmadığına" ve şikayetçiye tebliğ edilmesi yönünde karar verildi.

SOL Parti, söz konusu kararla ilgili şikayette bulundu.