SOL Parti Ordu'dan Akbelen’e dayanışma çağrısı

SOL Parti Ordu İl Örgütü, Akbelen’deki ağaç kıyımına karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Akbelen’in rantçılara, yağmacılara peşkeş çekilmemesi için köylülerinin haklı mücadelesini destekliyoruz” denildi.

HABER MERKEZİ

Muğla Milas Akbelen’de kömür sahasının genişletilmesi için başlayan ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor. Bölge sakinlerinin başlattığı direnişe siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleri destek veriyor.

SOL Parti Ordu İl Örgütü de konuya ilişkin açıklama yaptı.

SOL Parti Ordu İl Başkanı Turgay Bekgöz, “Yurt savunması; ormanı, suyu, dereyi, denizi, havayı savunmaktan geçer. Bu katliam derhal durdurulmalı, sorumluluğu bulunan kim varsa hesap sorulmalı” dedi. Bekgöz, devam eden kesim işlemlerinin hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.

“Akbelen ormanı, sermayenin şirketlerinin vahşice talanına bırakılmamalıdır" diyen Bekgöz, şunları ifade etti:

"Rantçılara, yağmacılara peşkeş çekilmemesi için Akbelen köylülerinin haklı mücadelesini destekliyoruz. Akbelen’de süresi dolan ve yenilenmeyen kesim izniyle kesim yapılmaktadır. 28.11.2020 tarih 1644218 sayılı olur ile 780.639 metrekarelik ormanlık alanda Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına tesis edilmiş olan orman kesim izni 28.12.2021 tarihinde bitmiştir. Orman genel müdürlüğü firmanın 07.10.2021’de süre uzatım başvurusu yaptığını ileri sürmektedir ancak süre uzatma başvurusu yapılan tarihte dava konusu olan idari işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı vardır. Başvuru tarihinde yürütmesi durdurulmuş, o an itibari ile hukuken bir varlığı bulunmayan orman kesim izninin süresini uzatması mümkün değildir. Bu nedenle kesim derhal durdurulmalı hukuka aykırı işlemlerin tüm sorumluları hakkında soruşturma başlatılmalıdır.”

HER YER AKBELEN HER YER DİRENİŞ

Şirketlerin rantı uğruna memleketi bir yıkıma götürdüklerini vurgulayan Bekgöz, şöyle devam etti:

“Öte yandan tam bu zamanda orman yangınları sel ve heyelan felaketleri, kavurucu sıcakların ülkemizi ve dünyayı kasıp kavurduğu bu süreçte küresel iklim krizinin ortasında orman ve ağaç katliamı kabul edilemez. Yeter artık dönün bu yanlıştan. Yurt savunması; ormanı, suyu, dereyi, denizi, havayı savunmaktan geçer. Derhal verdiğiniz bu yanlış karardan vazgeçin. Akbelen ve İkizköylülerin üzerinde yaşadığı coğrafyayı rant uğruna kirletmeyin. Anayasa halkla yapılan sözleşmedir ve köylüler anayasanın 156. ve 169. Maddesinin verdiği görevi yerine getiriyor. Meşru, demokratik haklarını kullanıyor. Bizler ülkenin her yerinde köylülerin hakkı ve meşru mücadelesini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Her yer Akbelen her yer direniş!”