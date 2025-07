SOL Parti ormanlar için Ankara’da buluştu: Ormanlarımız yalnızca yanmıyor, peşkeş çekiliyor

Etki Can BOLATCAN

Kısa sürede ülkenin gündemine oturan orman yangınları ve yangınlarda ihmaller sonucu hayatını kaybeden yurttaşlar için SOL Parti Ankara İl Örgütü Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi.

Rejimin artık ülkeyi yönetemediği, yalnızca yağmaladığı vurgulanan açıklamada “Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, su havzalarımız sadece yanmıyor, göz göre göre sermayeye peşkeş çekiliyor” denildi.

Açıklamada söz alan SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Yağmur Milena Sarpkaya, “Günlerdir memleketin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor. Yangınlara zamanında ve etkili müdahale edilmemesinin, eğitimli ve donanımlı kadroların istihdam edilmemesinin, orman yangınlarıyla mücadele altyapısının yıllardır kasıtlı olarak çökertilmesinin, tüm uyarılara rağmen Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanıma sokulmamasının bedelini bir kez daha halkımız canıyla ödemiştir” dedi.

“AKP İKTİDARI ORMANLARI HEM YAKAN HEM SATAN BİR TALAN DÜZENİ KURDU”

Yurttaşların yalnızca bir doğal afet sebebiyle değil bilinçli ihmaller zinciri, talan düzeni sebebiyle hayatını kaybettiğinin altı çizilen açıklamada AKP iktidarının ihmalleri “Türk Hava Kurumu uçakları çalıştırılmıyor, eğitimli kadrolar yerine taşeron şirketlerden eğitimsiz işçiler görevlendiriliyor, yangınlara zamanında müdahale edilmiyor, özel şirketlere devredilen elektrik hatlarının bakımı yapılmıyor, Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi azaltılıyor” denilerek sıralandı.

Talan düzenine karşı birleşme çağrısı yapan Ankara İl Sözcüsü Sarpkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memleketin dört bir yanı yangın yeriyken Meclis’ten yaşam alanlarımızın sınırsız sömürüsünü amaçlayan bir maden yasası geçirdiler. Yanmış orman alanlarını ‘kamu yararı’ adı altında madencilere, enerji şirketlerine, turizmcilere peşkeş çekmenin önünü açacak düzenlemeler ardı ardına geliyor. AKP iktidarı bir yandan ormanları yangınla yok eden, diğer yandan yasal düzenlemelerle satılığa çıkaran bir talan düzeni kurdu. Bugün yaşadığımız her doğa felaketi, her iş cinayeti, her yangın ve her yasa değişikliği, bu talan rejimin ürünüdür.”