SOL Parti PM Üyesi Alper Taş: İktidar 'Bizi iktidardan almaya çalışırsanız, bu bize göre suçtur' diyor

SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş katıldığı televizyon programında gündeme dair yorumlarda bulundu. Taş "Burada tablo belli. İktidar şunu diyor: 'Kardeşim bizi değiştiremezsiniz, bizi iktidardan alamazsanız. Bu konuda çalışırsanız, bu bize göre suçtur. Bu suçu yaratırız. Bu suçu oluştururuz. Bu suçu uydururuz. Sizi bu suçlamalarla uğraştırırız, biri biter öteki başlar. Sizi tartıştırırız, yıpratırız.' Çamur at izi kalsın misali" dedi.

Halk TV'den Ekrem Açıkel'in Halkın Haberi programına konuk olan SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş'ın açıklamaları kısaca şöyle:

"Hüseyin Gün vb ilginç, karanlık ilişkiler. Aziz İhsan Aktaş da 2014-2019 arasında zenginleşmiş, ama bu zenginliği yaratan koşullar hiç konuşulmamış. 2019’dan itibaren de gündeme alınmış. Hüseyin Gün de böyle bir sürecin parçası olarak gündeme getirilmiş.

Bütün bu ayrıntıları konuşmak bana zül geliyor. Burada tablo belli. İktidar şunu diyor: 'Kardeşim bizi değiştiremezsiniz, bizi iktidardan alamazsanız. Bu konuda çalışırsanız, bu bize göre suçtur. Bu suçu yaratırız. Bu suçu oluştururuz. Bu suçu uydururuz. Sizi bu suçlamalarla uğraştırırız, biri biter öteki başlar. Sizi tartıştırırız, yıpratırız.' Çamur at izi kalsın misali.

"AYNI ERGENEKON DAVALARI GİBİ"

Sonraki süreçlerde her şey beraatla sonuçlanır. Bu iddiaların altı yok. Ergenekon davalarında nasıl olduysa. Orada da 100’lerce casus vardı. Çünkü uydurma, sallama dava olduğu, kumpas olduğu, hileyle oluşturulmuş bir dava olduğu zaten ortaya çıktı.

Buradan bakıldığında bunların hiçbirinin hukuki boyutu, mantıki boyutu yok. Bu bir siyasi operasyon. İktidar bütün dayanaklarını yitirmiş, kaybetmiş, kamuoyu rızası alamaz olmuş. Zorla toplumu teslim alarak ve kendisini değiştirme iradesini gösteren siyasi aktörleri tasfiye ederek 2028’i kazanmak istiyor. Bunu zaten herkes fark ediyor, AKP tabanı da bunun farkında."