SOL Parti: Rejimin yarattığı kötülük Narin’i katletti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran, bu sabah saatlerinde cansız olarak dere kenarında bulundu.

Narin’in öldürüldüğü ve ardından çuvala konularak dere kenarına bırakıldığı, fark edilmemesi için çuvalın üstünün taşlarla kapatıldığı öğrenildi.

Kamuoyu Narin’in ölümünün aydınlatılmasını ve katillerin cezalandırılmasını talep ederken siyasi partiler de konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

SOL Parti, Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyasal İslamcı rejimin yarattığı kötülükler, hukuksuzluk ve adaletsizlikler Narin’i katletti” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Tarikat-cemaatleri meşrulaştıran, fetvaları yasalaştıran bu rejim çocuklarımızı, kadınları, emekçileri katlediyor. Bu kötülük iktidarına, onun bağrında hayat bulan tüm karanlığıyla birlikte son vermek boynumuzun borcudur.”