SOL Parti: Sadece iktidara değil bu muhalefete de yeter!

SOL Parti, “Yetmedi mi?” başlıklı yazılı bir açıklama yaparak birleşik güç ve iradeyle rejime karşı mücadele çağrısında bulundu.

Açıklamada anamuhalefet partisi CHP’ye eleştiriler yönelten SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Seçimlerde Erdoğan’ı karşımızda görmek, onu yenmek istiyoruz” açıklamasını eleştirerek “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın bir kez daha “aday olmasının” önünü açabileceklerini söylüyor. Bu açıklama ister istemez milletvekili dahi seçilemeyen Erdoğan’ın Baykal eliyle nasıl seçtirildiğinden; Kılıçdaroğlu’nun “silahlı adamları vardı” diyerek mühürsüz oy hilesine itiraz etmeyerek her kritik aşamada “adamı” sürekli kazandırdıkları sayısız hatalarını akla getiriyor. Şimdi de Özgür Özel “adamın kazanmasının” önünü açmak için mi uğraşıyor!” dedi.

“EL BİRLİĞİYLE OYNANAN OYUNU BOZALIM”

“Mafyanın çetenin cirit attığı, açlığı sefaletiyle ülkemizi büyük bir karanlığa sürükleyen iktidara yeter evet, ama sadece onlara değil bu muhalefet anlayışına da yeter!” mesajı veren SOL Parti, “Tek adam rejimine yönelik tek bir eleştiri getirmeden, bir tür popülist siyaset oyunlarının bu köhnemiş iktidarın ömrünü uzatmak dışında bir sonucu olmayacağını herkes bilmelidir. Ülkemizi bir Amerikan projesi olarak kurulan siyasal İslamcı faşizm eliyle sürüklendiği bu karanlıktan, bu bitip tükenmek bilmez çaresizlikten kurtarmak; iktidarı ve muhalefetiyle hepsinin el birliğiyle sürdürdüğü bu oyunu bozmaktan geçiyor!” değerlendirmesi yaptı.

“OMUZ OMUZA VERELİM”

SOL Parti, rejime karşı birleşik güç ve iradeyle mücadele çağrısı yaparak açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Geleceği elinden alınan gençlerden, ölüme mahkûm edilen emeklilere, ürününü tarlada yakan üreticilerden ekmeği elinden alınan işçilere, hakları için mücadele eden kadınlara, doğası ve yaşam alanları için mücadele edenlere kadar… Hep birlikte, birleşik bir güç ve irade oluşturarak bu rejime son verip eşit ve özgür bir geleceği birlikte kurmak için omuz omuza verelim.”