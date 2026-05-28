SOL Parti "Saray'a ve kayyumlarına karşı omuz omuza" diyerek Özgür Özel'in heyetiyle bayramlaştı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanmasına yönelik tepkiler, bayramlaşma programlarına da yansıdı. SOL Parti, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in heyetiyle SOL Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ayrıca SOL Parti heyeti, Özgür Özel'in TBMM'deki makamında da CHP heyetini ziyaret etti.

CHP'den SOL Parti'ye gerçekleştirilen ziyarette heyet, Genel Başkan Özgür Özel'in selamını iletti ve "Yaşadığımız bu süreçte dost tavırlarınız, kardeşçe tavırlarınız bize moral ve güç veriyor. Genel Başkanı'mızın da bu anlamdaki teşekkürlerini iletiyoruz. Hem siz kıymetli hem de SOL Partili kıymetli yoldaşlarımın bayramını kutluyoruz. Umarım daha güzel bir geleceği birlikte yaratacağımız zaman dilimlerinde daha güzel bayramları birlikte kutlarız. Gelecek güzel günlere inanıyoruz tabii bunu yaparken de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yaşanan sorunların sadece CHP'nin kendi problemleri değil aynı zamanda demokratik bir problem olduğunu ve toplumun bütün örgütlü kesimleriyle birlikte geri püskürtülebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden dayanışma duygunuz çok önemli" dedi. Heyet ayrıca SOL Parti'yi cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilecek bayramlaşmaya da davet etti.

SOL Parti heyeti adına konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de "Bayram vesilesiyle burada bir kez daha dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Çünkü biz de bu meseleyi CHP'nin bir iç meselesi olarak asla değerlendirmiyoruz. Bunu ülkenin geleceğine dönük bir müdahale olarak görüyoruz ve bu mücadelede ayrılığın gayrılığın, farklılıkların hiçbir öneminin kalmadığı, esas olarak ülkenin yarınlarının ve ülkenin demokratik geleceğinin savunulması noktasında birleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem bu süreçte hem bundan sonraki süreçte ülkenin bütün ezilenlerinin, ülkenin mücadele eden, hayatı için ayakta durmaya çalışan işçilerinin, gençlerinin, kadınların, emeklilerin, emekçilerin hep beraber bu zorbalığı ve bu kötülüğü yenecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunu da buna inanmayanların hepsi de fark edecek, görecektir. Bu bayram vesilesiyle söyleyelim ülkemizin daha güzel bayramlara uyandığı günler mutlaka gelecektir. O yüzden birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirecek her vesile önemlidir" dedi.

SOL Parti heyeti, TBMM'de CHP heyeti ile bir araya geldi.

SOL Parti'den sosyal medyada yapılan paylaşımda buluşmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileriyle Parti Genel Merkezi’mizde ve Meclis Grup Başkanlığı’nda bayram vesilesiyle dayanışma ziyaretlerinde bir araya geldik.

Saray’a ve kayyumlarına karşı omuz omuzayız."