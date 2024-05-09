SOL Parti seçimi kazandı, Kaymakamlık 12 yıllık sergiyi yasakladı!

Dersim'de yerel seçimde SOL Parti'nin kazandığı Hozat'ta, 1938 Dersim Katliamı hakkında içeriklerin yer aldığı 12 yıllık sergi yasaklandı. İlçe Cumhuriyet Savcısı tarafından haklarında soruşturma başlatıldığını belirten SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, yasak kararını gözdağı olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ

Dersim’in Hozat ilçesinde, 1938 Dersim Katliamı’na dair içeriklerin bulunduğu sergi, İlçe Kaymakamlığınca yasaklandı, belediye hakkında soruşturma başlatıldı.

İlçede Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi ile Orman Şefliği duvarı arasında bulunan kaldırımlar üzerinde 12 yıldır sergilenen sergi, belediye yönetiminin 31 Mart seçimleri sonrası SOL Parti’ye geçmesiyle birlikte yasaklandı.

O dönemde yaşananların gösterildiği fotoğraflar ve çeşitli yazıların bulunduğu panolar da emniyet güçleri tarafından alelacele toplatıldı.

Konuyla ilgili konuşan SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya kendilerine henüz bir bildirim gelmediğini söylerken soruşturma kararını bile tesadüfen öğrendiklerini söyledi.

Kaya, “Panoların toplatılmasının ardından biz Kaymakamlıkla iletişime geçmeye çalıştık. O sırada belediyenin yazı işlerine de bir emniyet ekibi gelmiş ve ‘panoların sergilenmesiyle ilgili elinizde bir karar var mı’ diye sormuşlar. Arkadaşlar da 2012’deki belediye encümen kararını gösterince gitmişler. Ancak panolar yine de toplatılmış. Bunun üzerine ulaşabildiğimiz kaymakamlık hakkımızda soruşturma başlattığını söyledi. Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu işleme koymuş” ifadelerine yer verdi.

"BİZE VERİLEN BİZ GÖZDAĞI"

12 yıldır sergilenen serginin yeni yasaklandığını belirten Kaya, soruşturma kararını SOL Parti’ye verilmek istenen bir gözdağı olarak değerlendirdi. Kaya, “Elimizde bir soruşturma bildirimi yok. Sadece panoların sergilenmesine dair kaymakamlığın istediği izin belgesi bildirimi elimize ulaştı. Biz de gerekli evrakları kendilerine teslim ettik. Arşivde olan resimlerin 2012 yılından beri sergilendiğini de 12 yıldır yasak olmayan serginin neden şu an yasak olabileceğini sorduk. Ancak bu sorumuza da yanıt alamadık” dedi.