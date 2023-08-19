SOL Parti, sefalet düzenine karşı Şavşat'tan sesleniyor: Zam, zulüm, sefalet; işte AKP!

Emekçiler seçimlerin ardından her geçen gün daha büyük bir sefalete sürüklenirken, SOL Parti artan hayat pahalılığına ve zamlara karşı bugün Artvin Şavşat’ta miting düzenliyor. Mitingde yaptığı konuşmada halka örgütlenme çağrısı yapan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Mücadele edersek soyguncular da bezirganlar da önümüzde duramaz" dedi.

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SOL Parti, zamlara, doğanın katledilmesine, baskılara ve gericiliğe karşı ülke genelinde gerçekleştirdiği eylemlerine devam ediyor.

Bugün Artvin’in Şavşat ilçesinde bir araya gelen SOL Partililer, seçim sonrası belirginleşen ekonomik krizin faturasının halkın sırtına yüklendiğine vurgu yapıyor.

Yurttaşlar miting alanına ellerindeki "Zam zulüm sefalet; işte AKP" sloganlarıyla yürüdü.

SOL Parti artan hayat pahalılığına ve zamlara karşı bugün Artvin Şavşat’ta miting düzenliyor



Pahalılığa isyan eden yurttaşlar, miting alanına "Zam, zulüm, sefalet; işte AKP" sloganlarıyla yürüyor https://t.co/dRdlmuVDgB pic.twitter.com/LT8hA6nVmN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 19, 2023

"SON SÖZÜ MEYDANLARDA DİRENENLER SÖYLEYECEK"

Kürsüye çıkan SOL Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci sözlerine, "Direnmenin, isyanın ve dalganın neferleri hepiniz bu meydana hoş geldiniz" ifadeleriyle başladı.

"Bu sokaklar, bu topraklar bizim. Bu dereler bizim" diyen Zeytinci, "Bir avuç para babası, bir avuç zengin, bir avuç kapitalist bizim hayatımız hakkında karar veremez" diyerek direniş ve mücadele çağrısı yaptı.

Zeytinci şöyle konuştu:

"Bu topraklarda, bu meydanlarda derelerimizde bizim köklerimiz var, geçmişimiz var. Biz bildiğimiz hiçbir şeyden asla geri dönmeyeceğiz. Bu sokaklar, bu topraklar bizim. Bu dereler bizim. Bir avuç para babası, bir avuç zengin, bir avuç kapitalist bizim hayatımız hakkında karar veremez. Evet bizi belli bir süre yenilgiye uğratmış olabilirler ancak biz yenilmeyi kabul etmedikçe, mücadeleden vazgeçmedikçe asla son söz söylenemeyecek.

Son sözü bu meydanda direnenler söyleyecek. Ayağa kalkanlar söyleyecek, gelecekleri için inadına ‘biz varız’ diyenler söyleyecek ve son söz her zaman bu meydanlardan sokaklardan söylenecek. Gelecek kuşaklara daha özgür bir dünyayı bırakmak için, akarsularımızı derelerimizi bırakmak için… Her şey kaybolmuş görülebilir ancak bizim devrimcilerimiz var. Bu memlekete sahip çıkanlar var. Biz varız ve biz oldukça mücadele devam edecek. Yolumuz ve solumuz açık olsun."

İŞLEYEN: HAKLARIMIZI BİZDEN BAŞKASI ALMAYACAK

Daha sonra kürsüye çıkan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, dayatılan sefalete karşı direnmenin, isyan etmenin hak olduğunu söyledi.

Mücadele vurgusu yapan İşleyen, "Bizim haklarımızı bizden başkası almayacak. Mücadele edersek soyguncular da bezirganlar da önümüzde duramaz" sözleriyle örgütlenme çağrısı yaptı.

İşleyen, özetle şunları söyledi:

"Biz, bu memleketin devrimcileriyiz, biz bu memleketin yurtseverleriyiz. Onlar bu toprağın altını, üstünü sattılar. İşte Artvin; Cerattepe’den Şavşat’a önüne set kurmadıkları dere, altını oymadıkları toprak, kesmedikleri orman kalmadı. İşte Karadeniz; dağıtmadıkları, parçalamadıkları hiçbir yer kalmadı.

Bu toprakların sahiplerini bu topraklardan sürüp kirli para babalarına, ağlarına satanlar bunlar değil mi? Parsel parsel onları pazarlayanlar bunlar değil mi? Kendi şirketlerine, yandaşlarına bu toprakları satanlar emperyalist tekellere bu toprakları peşkeş çekenler bunlar değil mi?

İşte arkadaşlar o yüzden yerliyiz derler milliyiz derler. O yüzden onlar bu ülkenin yurtseverlerine 'vatan haini' derler ama bilin ki onlar yurt hainidir. Bizler direnmeye devam edeceğiz. Teslim olmadık, teslim olmayacağız."

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