SOL Parti sefalet ücretine karşı yürüdü

HABER MERKEZİ

SOL Parti Uşak İl Örgütü, iktidarın açlık sınırının dahi altında açıkladığı asgari ücrete karşı yürüyüş düzenledi.

SOL Partililerin yanı sıra yürüyüşe Tüm Emeklilerin Sendikası, Uşak’ın köylerinde oluşturulmaya başlayan köy meclisleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir avuç harami, bir avuç para babası daha çok kazansın diye halk açlığa mahkûm ediliyor. Asgari ücretle emekçiye dayatılan bu yaşam, bir ücret politikası değil, açık bir savaş ilanıdır. IMF’nin, patronların ve tek adam rejiminin bu açlık dayatmasını reddediyoruz. MESEM’lerde çocuklar köleliğe sürülüyor. Ülke bir köle pazarı hâline getiriliyor. Grev yasaklarıyla, sendikalaşma zorbalıkla bastırılıyor. Emekçinin eli kolu bağlanıyor, patronlar için sınırsız bir sömürü rejimi kuruluyor. Çocukların yatağa aç girdiği, okulda aç kaldığı, emeklinin ölüme terk edildiği, işçinin kanının emildiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Emeğin Türkiye’sini hep birlikte kuracağız”

Açıklamanın ardından konuşan SOL Parti Uşak Sözcüsü Mahmut Uludağ, köylerde kurulmaya başlayan köy meclisleri hakkında da konuştu. Geçtiğimiz ay düzenlenen üretici yürüyüşünün ardından köy Meclis’lerinin kurulmaya başlandığını belirten Uludağ, açıklamaya katılan Delihıdırlı ve Akse köy meclislerinden örnek verdi.

Meclislerin halkın siyasete doğrudan katılımının bir aracı olduğunu söyleyen Uludağ, “Siyasi elitlerin yaşamlarımızı belirlemesine karşı üretenin yöneten olabileceği bir fikrin ortaya çıkardığı meclisleri yaygınlaştırmanın da önemini vurguladı. Uludağ, “Bu meclisler, köyün sorunlarını herkesin ortak katılımı ile kolektif bir şekilde çözmenin, dayanışma ilişkilerinin güçlendirilebilmesinin, toprak gasplarına, suların kirlenmesine, iktidarın rant ve talan politikalarına karşı birlikte mücadele edebilmesinin bir aracı” dedi. Uludağ ayrıca meclisler aracılığı ile küçük üreticinin üretim şartlarını desteklediklerini, üreticilerin karşısına çıkarılan engellere karşı birlikte hareket etmenin önemini de vurguladı.