SOL Parti: "Şık Makas işçileri kazanırsa Türkiye kazanacak"

SOL Parti, yarın 35 günü aşkındır direnişte olan Şık Makas/Cross Jeans işçileri için Tokat’ta düzenlenecek miting öncesi işçileri ziyaret etti. SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, ev hapsine çarptırılan Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) İşyeri Temsilcisi Buse Kara ile bir araya geldi.

"SESİMİ KISMAK İSTEDİLER"

BirGün’e konuşan İşyeri Temsilcisi Kara, şu ifadeleri kullandı: “Ev hapsi cezası almayı beklemiyordum çünkü ben haklıydım, haklının yanındaydım, oradaki bir sürü işçinin sesiydim. Bu cezayı bana ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından verdiler. Benim hiçbir hakaretim, tehdidim olmadı. Paylaştığım gönderi yalnızca 29 Ekim’e yönelik bir gönderiydi. Şık Makas’taki direnişin sesini kesmek için, oradaki kadınlara ‘Bak Buse’ye bunu yaptık, size de yaparız’ demek için bu bir korkutma, caydırma politikası. Ama biz hiçbir şekilde caymayacağız. Direnişimiz ilk günkü gibi devam edecek. Bize, bana destek olan herkesi, yarınki Ekmek ve Adalet Mitingimize davet ediyorum. Şık Makas işçilerinin direnişinin sesi olmak için, benim sesim olmak için yarın herkesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge bekliyorum.”

ŞIK MAKAS İŞÇİSİ KAZANACAK

Sol Parti Sözcüsü Başer ise şunları söyledi: “SOL Parti olarak Buse’yi evinde ziyaret etmek istedik. Buse’yi korkutmak ve susturmak için ev hapsi cezası verdiklerini zannediyorlar ama Buse asla susmuyor, yılmıyor, aksine aklı yarınki mitingde. Çünkü Buse bu gücü haklılığından, meşruluğundan alıyor. O yüzden Buse’ye yanındayız, omuz omuzayız demek için bugün buradaydık. Yarın da tüm Tokat halkıyla birlikte Ekmek ve Adalet Mitingi için Emek Yürüyüşü’nde olacağız. Şık Makas işçileriyle dayanışmak için alanda olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Şık Makas işçileri kazanırsa Türkiye kazanacak, hepimiz kazanacağız.”

MİTİNG PROGRAMI

Tokat’ta ödenmeyen ücretleri için eyleme geçmelerinin ardından hukuksuzca işten çıkarılan BİRTEK-SEN üyesi Şık Makas/Cross Jeans işçileri, yarın Ekmek ve Adalet Mitingi’nde bir araya gelecek. Saat 14.30’da gerçekleştirilecek miting için Namık Kemal Ortaokulu yanındaki Halk Kütüphanesi önünde toplanılacak. Kütüphanenin önünden mitingin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Miting, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN); Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasonu (KESK) ve Birleşik kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) çağrısıyla gerçekleştirilecek. Mitinge SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan katılacak.