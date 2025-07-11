SOL Parti: Silahların bırakılması barış için atılmış önemli bir adımdır
SOL Parti, PKK'nin silah bırakmasına ilişkin "barış ve çözüm için atılmış önemli bir adım" değerlendirmesini yaptı, "Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi tüm emekçi ezilen halklar olarak mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SOL Parti, PKK'nin silah bırakması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "SOL Parti, Kürt sorununun silahsız ve çatışmasız bir zeminde çözülmesini desteklemektedir. PKK tarafından silahların bırakılması, barış ve çözüm için atılmış önemli bir adımdır" denildi.
Açıklama, şöyle devam etti: "Ancak Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve silahların bırakılmasından daha geniş bir toplumsal sorundur. O nedenle içine girilen süreç Ortadoğu’da Amerikan politikalarının bir aracı haline getirilmemeli ve Türkiye’de AKP ve MHP eliyle kurulmak istenen baskıcı bir rejimin payandası olarak ele alınmamalıdır."
"MÜCADELEYE OMUZ OMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"Yıllardır demokratikleşme ve özgürlük için mücadele eden güçler buna izin vermez, vermemelidir" denilen açıklamada, "Bu yolda gericiliği ve faşizmi yenmek ve haklarımız ve özgürlüklerimizi kazanmak; kardeşçe ve demokratik geleceğimizi kurmak için Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi tüm emekçi ezilen halklar olarak mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
SOL Parti, Kürt sorununun silahsız ve çatışmasız bir zeminde çözülmesini desteklemektedir.— SOL Parti (@solpartibilgi) July 11, 2025
PKK tarafından silahların bırakılması, barış ve çözüm için atılmış önemli bir adımdır.
Ancak Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve silahların… pic.twitter.com/QLM46FGVzs
PKK SİLAH BIRAKTIAbdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle bugün silah bıraktı.
Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır bulundu.
Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.
Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.