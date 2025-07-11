SOL Parti: Silahların bırakılması barış için atılmış önemli bir adımdır

SOL Parti, PKK'nin silah bırakması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "SOL Parti, Kürt sorununun silahsız ve çatışmasız bir zeminde çözülmesini desteklemektedir. PKK tarafından silahların bırakılması, barış ve çözüm için atılmış önemli bir adımdır" denildi.

Açıklama, şöyle devam etti: "Ancak Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve silahların bırakılmasından daha geniş bir toplumsal sorundur. O nedenle içine girilen süreç Ortadoğu’da Amerikan politikalarının bir aracı haline getirilmemeli ve Türkiye’de AKP ve MHP eliyle kurulmak istenen baskıcı bir rejimin payandası olarak ele alınmamalıdır."

"MÜCADELEYE OMUZ OMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Yıllardır demokratikleşme ve özgürlük için mücadele eden güçler buna izin vermez, vermemelidir" denilen açıklamada, "Bu yolda gericiliği ve faşizmi yenmek ve haklarımız ve özgürlüklerimizi kazanmak; kardeşçe ve demokratik geleceğimizi kurmak için Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi tüm emekçi ezilen halklar olarak mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti, Kürt sorununun silahsız ve çatışmasız bir zeminde çözülmesini desteklemektedir.



PKK tarafından silahların bırakılması, barış ve çözüm için atılmış önemli bir adımdır.



Ancak Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır ve silahların… pic.twitter.com/QLM46FGVzs — SOL Parti (@solpartibilgi) July 11, 2025