SOL Parti: Silahların susmasının getireceği iyilik, kötülüğe payanda yapılmamalıdır

SOL Parti, PKK'nin örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini duyurmasının ardından bir açıklama yaptı.

"Silahlı mücadelenin" sonlandırılması kararının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, "Buna karşın, silahların susmasının getireceği iyilik, iktidarın varlığını sürdürmesine hizmet eden bir kötülüğe payanda yapılmamalıdır" denildi.

Açıklamada, "Büyük acılar yaşanmış, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiş Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak geleceğimizi şimdi tek adam rejimine karşı sokakları dolduran birleşik halk muhalefetini çoğaltarak kazanacağız" ifadelerine yer verildi.

"BİRLEŞİK HALK MUHALEFETİNİ ÇOĞALTARAK KAZANACAĞIZ"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Uzun yıllardır halkın bağrında derin yaralar açan ve bir arada yaşamın zeminlerini tahrip eden savaşın sona ermesini savunan bir Parti olarak, bugün ilan edilen silahlı mücadeleyi sonlandırma kararının verilmiş olmasını önemli buluyoruz. Bu kararın bir arada yaşam ve barış iradesini güçlendirmesini umuyoruz. Buna karşın, silahların susmasının getireceği iyilik, iktidarın varlığını sürdürmesine hizmet eden bir kötülüğe payanda yapılmamalıdır. Büyük acılar yaşanmış, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiş Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak geleceğimizi şimdi tek adam rejimine karşı sokakları dolduran birleşik halk muhalefetini çoğaltarak kazanacağız."