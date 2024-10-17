SOL Parti Sivas birleşik mücadeleyi tartışacak

Haber Merkezi

SOL Parti Sivas İl Örgütü, “Sağlıklı çevre, mutlu gençlik, temiz siyaset için ne yapılmalı?” başlıklı bir panel gerçekleştirecek. 19 Ekim’de düzenlenecek panelde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Ruşen Sünbüloğlu, Sivas başta olmak üzere sermayenin çevreye yönelik saldırılarına dikkat çekerek çözüm önerilerini ve mücadele yöntemlerini konuşacak.

Eğtim-Sen MYK Üyesi Evrim Gülez de iktidarın gerici Maarif Modeli uygulaması ve sakıncaları üzerine konuşma yapacak. Gülmez, iktidarın son dönem artan gerici saldırılarına ve tarikatların her geçen gün artan etkisine dikkat çekerek laikliğin önemine vurgu yapacak.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise AKP iktidarının neden olduğu açlık ve sefalete karşı birleşik mücadelenin önemine dikkat çekerek ortak mücadele yöntem ve olanaklarını konuşacak.

Panelin ardından müzisyen, şair ve yazar Muzaffer Özdemir, türküleriyle etkinliğe renk katacak.

Saat 14:00’da başlayacak etkinlik, Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı, Seyrantepe Mahallesi, Fidanlık Sokak, No:32 adresinde ücretsiz olarak gerçekleşecek.