SOL Parti sokağa çıkıyor: Bu ülke, bu halk satılık değil

SOL Parti, tek adam rejiminin ülkeye getirdiği yıkıma karşı başlattığı kent yürüyüşlerine bugün iki ilde devam edecek. Ankara ve Kırklareli’nde yapılacak yürüyüşler öncesi yapılan açıklamada Trump’la Erdoğan’ın görüşmesine değinildi ve “Meşruiyet vizesini yırtacağız” denildi.

Kırklareli-Lüleburgaz’da saat 15.00’te gerçekleşecek Eski Hükümet Binası Önü’nde, Ankara’da saat 16.00’da gerçekleşecek yürüyüş ise 16.00 Kolej Meydanı’nda son bulacak.

Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu ülke bu halk satılık değil! Saray rejimi, iktidarda kalmak uğruna emperyalistlere bütünüyle teslim olmuş durumda. Ülkeyi felakete götürmelerine izin vermeyeceğiz. Tek adamın ABD'den aldığı meşruiyet vizesini yırtıp atmak için yürüyelim.”

SOL Parti’nin yarın ve 1 Ekim’de yapacağı yürüyüş programı ise şöyle: