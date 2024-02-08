SOL Parti sordu: İl Afet Risk Azaltma Planı uygulanıyor mu?

SOL Parti Denizli İl Örgütü, birinci derece deprem bölgesi olan Denizli’ye ilişkin ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan Afet ve Risk Azaltma Planı’nın uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Haber Merkezi

SOL Parti Denizli İl Örgütü, Denizli Valiliğine verdiği dilekçe ile başta valilik, AFAD ve ilgili kuruluşlarla hazırlanan Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı’nda (İRAP) tespit edilen uygulamaların uygulanıp uygulanmadığını sordu.

SOL Parti İl Başkanı Serdar Aktaş Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Maraş Depreminin acısını hala içimizde yaşarken yaşanılanlardan ne kadar ders çıkarmalıyız buna bakmak lazım. Denizli’de 2021 yılında valilik, AFAD ve ilgili tüm kurum kuruluşlarla “Denizli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” hazırlanmıştır. Bu da kentimizin, afetlere karşı dirençli bir kent olması için önemli bir dönüm noktasıdır. O günden bu yana bu plan dahilinde ilimizde neler yapıldı, neler yapılmadı, neden yapılmadı? Tüm bunları Denizlilerin bilmeye hakkı var” dedi.

SOL Parti’nin valiliğe verdiği dilekçede şu notlar öne çıktı:

“Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmak öncelikli hedefiyle, stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren bir belge olması açısından ülkemizde örnek bir çalışma olan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı - UDSEP 2023” 2012 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiştir. UDSEP 2023’te “Eylem C.3.2.4. Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılmasına devam edilecektir. Afet sonrasında kullanılması yaşamsal önem taşıyan mevcut hastanelerin deprem ve diğer afet güvenliklerinin arttırılması ve yeni yapılacak hastanelerde bu güvenliğin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonuna kadar planlanmış hastanelerin güvenli hale getirilmesi çalışmaları desteklenecektir” denmektedir.

Bu kapsamda;

1. Kamu ve özel hastanelerin, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp,mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi hastanelerin, hangi binalarına güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?

2. Eğitim kurumlarının, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre performans analizleri hazırlanıp, mevcut hasar görebilirlikleri değerlendirilmiş midir? Değerlendirildiyse hangi eğitim kurumlarının, hangi binalarına güçlendirme kararı verilmiş, bunlardan hangilerinin güçlendirmeleri tamamlanmıştır?”