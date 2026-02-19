SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen: Açlık üzerine kurulu düzeni din örtüsü altına saklayanlar bizi yargılıyor

Sanatçı, akademisyen, gazeteci, hukukçu, eğitimci, siyasi parti ve meslek odası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne, kısa sürede 22 binden fazla yurttaş imza verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 168 aydının imzaladığı ve ardından binlerce yurttaşın destek verdiği “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine karşı yargı sürecini başlatacağını açıkladı.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Laikliği savunuyoruz" başlıklı metne ilişkin Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yusuf Tekin'in sözlerine değinen İşleyen, "Yusuf Tekin’in söylediklerini gördüm. Onların yayınladığı metnin, okulların içerisine tarikat ve cemaatlerin kök salmasının tabii ki karşısındayız ama üzerine alınmasına gerek yoktu. Çünkü bildiri doğrudan ona yanıt değildi. Muhtemelen okumadılar da... Dava açabilirler, yarın pek çok hukukçu arkadaşımız tersine bir suç duyurusunda bulunacaklar" ifadelerini kullandı.

"LAİKLİĞİN SAVUNMANIN SUÇ SAYILMASI ANAYASA’NIN FİİLEN ASKIYA ALINMASIDIR"

Türkiye’de laikliğe yönelik saldırıların AKP iktidarı boyunca adım adım geliştirildiğini belirten İşleyen, şöyle devam etti: "Biz buna karşı uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Değişik örgütlerimize ‘yaşasın şeriat’ pankartları asıldı. Bunlar çok önemli değil ama eğitim başta olmak üzere Türkiye’deki tarikat ve cemaatler tüm alanları kuşattı. Suriye’deki HTŞ iktidarının yarattığı dalgadan da güç aldılar. Laikliği savunan 6 arkadaşımız ev hapsine gönderildi. Laikliğin savunmanın suç sayılması Anayasa’nın fiilen askıya alınmasıdır. Bunu gören bu ülkenin yetiştirdiği önemli aydın ve sanatçılarla birlikte olmaktan gurur duyduk ve buna dikkat çeken bir bildiri hazırladık."

AHMET HAKAN'A YANIT: "TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ın konuya ilişkin yazısına da yanıt veren İşleyen, şunları söyledi:

"Ahmet Hakan ‘CHP bile bıraktı siz neden bu işin peşindesiniz’ diyor. Aslında kendisinin yaptığı gibi hep beraber teslim olmamızı tavsiye ediyor. Ramazan ayı münasebetiyle, dine karşı bir bildiriymiş gibi lanse ettiler. Bununla ilgisi olmadığını bu konuda yazanlar da biliyor. Azınlık diyorlar ama biz hiç Türkiye’nin azınlığı içinde olmadık. Bu ülkenin emekçi, ezilen çoğunluğunun bir parçasıyız. Türkiye’de yarattıkları adaletsizlik, sefalet, açlık üzerine kurulu düzeni din örtüsü altına saklayanlar bizi yargılıyor. Dine yönelik saldırıdan söz edeceksek tarikatların yarattığı karanlıkları dikkate alalım. Bütün bir toplumu teslim almak her tür itirazı bastırmak istiyorlar. Biz teslim olmayacağız."