SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen: "Bugünün sorumluluğu tek adam rejiminden kurtulmak"

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tele1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programına konuk olan İşleyen, Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, belediye başkanlarının gözaltına alınması gibi konuları değerlendirdi.

İşleyen'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Demokratik çözümden yana olmuş bir hareketiz. Silahsız, şiddetsiz bir ortam oluşacaksa bu elbette olumludur. Ama şunu söyleyerek devam etmemiz gerekir, bu çatışmalar ve savaş uzun yıllardır emperyalizmin ve ülkemizdeki onun ortakları tarafından geliştirildi. Uzun yıllar çatışmanın pat halinde sürmesinden yana bir tercihte bulundular. Sicillerinde hiçbir demokratik uygulama olmayan bu iktidarların şimdi böyle bir adım atıyor olmasını düşünmek gerekiyor. Mayıs seçimlerini hatırlayalım Kürtlük-Türklük kavgasıyla geçti o süreç, montajlar vs. yapıldı. Geçmiş sicillerine baktığımızda kaygıların ne kadar haklı olduğunu görmek gerekiyor. Bahçeli 'Kürt sorunu yoktur' dedi, Erdoğan bunu defaatle tekrarladı. 'Erdoğan yeniden seçilmeli' denildi.

Toplumun bir kesimine faşizm vaat ederken bir kesimine demokrasi gelmesi mümkün müdür? Böyle bir iktidardan Kürt sorununda çözüm beklemek mümkün müdür? Buradaki aldatmacalara dikkat etmek gerekir.

Türkiye fiili bir seçimsiz ülke haline getirilmeye çalışılıyor.

Bu rejime bir biçimde can verecek, kalıcılaşmasına destek olacak her türlü adım bu ülkenin halkına ihanet anlamına gelir.

Bugünün sorumluluğu, üzerimize düşen tek adam rejiminden kurtulmaktır. Yeniden kuruluş sürecinde demokrasi sorunları, Kürt sorunu tartışılır ama kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz dememiz gerekiyor."

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