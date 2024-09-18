SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen'e soruşturma!

Ebru ÇELİK

SOL Parti’nin İzmir Buca’da, 3 Mart 2024 tarihinde düzenlediği ‘Şeriata ve hilafete karşı aydınlık yürüyüşü’nden 6 ay sonra parti sözcüsü Önder İşleyen hakkında yürüyüşte yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İşleyen yaptığı konuşmada, "İktidardakiler, ülkelerinin kaynaklarını tarikatlara peşkeş çekti. Memleketin üstüne karabasan gibi çöktüler. Ama inan ve emin ol ki, hesap verecekler; hesap günü yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Bu konuşma üzerine savcılık İşleyen hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi gerekçesiyle dava açtı.

Bunun üzerine ifadeye çağrılan İşleyen, ifadesinde yürüyüş sırasında gerçekleştirdiği konuşmanın arkasında olduğunu belirtti. İşleyen’in avukatı Ferhat Çelepkolu, müvekkilinin yapmış olduğu konuşmanın bir siyasi parti etkinliği sırasında yapıldığını ve şeriat karşıtı bir eylem olarak düzenlendiğini savunarak, Anayasa’da yer alan laiklik ilkesine sahip çıkılması anlamına geldiğini ifade etti. Ayrıca İşleyen’in kullandığı ifadelerin bir dini hedef almadığını vurguladı.

İfade verdikten sonra BirGün’e konuşan Önder İşleyen, “Cemaat ve tarikatların yürüttüğü her şey dahil bu karanlık düzen değişecek” dedi.