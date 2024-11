SOL Parti Sözcüsü Tombul: Hep birlikte bu rejimi tarihin çöplüğüne yollayacağız

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri, Dersim ve Ovacık Belediyelerine atanan kayyumu protesto etti.

Eylemde SOL Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Doğan da bulundu.

Eylemde konuşan SOL Parti sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, “Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bu üçüncü kayyım atamanız ama her seferinde bu halk size hak ettiğiniz yanıtı veriyor. Bıkmadınız mı?” diye konuştu.

Tombul şu ifadelere yer verdi:

“Kayyum atamaları sizin iktidarınızın çürüdüğünü, bu ülkeyi yönetemediğinizi gösteriyor. Kayyum politikası bir şiddet politikasıdır. Kadın arkadaşlarımız yaşamın her alanında bu faşist iktidar AKP- MHP’nin inşa ettiği bu yeni rejim hayatın her alanında şiddet uyguluyor. İtiraz eden, emeğiyle geçinen, inancını, kimliğini, kültürünü savunanlara yani itaat etmeyenlere, biat etmeyenlere her alanda şiddet uyguluyor. Ama artık yetere, çok oldular. Hep birlikte mücadeleyle bunları tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Artık lafı çok uzatmak değil, meydanlarda iktidara karşı direnişi, mücadeleyi ortaklaştırma, yükseltme zamanı. Ne zaman bunlar tarihin çöplüğüne giderler işte o zamana bu ülke daha aydınlık, daha eşit, daha özgür bir ülke kurulur. SOL Parti olarak kayyum politikalarına karşı burada kayyum şiddetine uğrayan Cevdet başkanla birlikteyiz. Bundan sonra mücadelemizi birlikte büyütüp sürdüreceğimize inanıyoruz. Kurtuluşa kadar mücadeleye devam edeceğiz."