SOL Parti: Suriye’deki alevi katliamını lanetliyoruz

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçıların, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları artıyor.

HTŞ karşıtı silahlı grupların karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar sürerken, SOL Parti Alevi nüfusunun yoğunlukta olduğu bölgelerde artan saldırılara tepki gösterdi.

Suriye geçici hükümetinin bölgede "katliam gerçekleştirdiği" belirtilen açıklamada, "Suriye’deki alevi katliamını lanetliyoruz. Cihatçı karanlığa karşı laiklik ve halkların kurtuluşu için mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"CIA’nın ürünü HTŞ, Amerika ve Batı’nın boynuna kravat takıp sahneye sürdüğü; ülkemizde Saray’da ağırlanan Colani önderliğinde Suriye’de katliamlar düzenliyor.

Alevi nüfusunun yoğunlukta yaşadığı Tartus, Hama, Lazkiye ve Ceble’de çihatçı çetelerin işkence ve katliamlarını lanetliyoruz.

Bu katliamlar karşısında AKP HTŞ’ye desteklerini sunmaktan geri durmadı. Bu da ülkemizin BOP sahnesinde içine sürüklendiği mezhepçi-çihatçı karanlıktan çıkmasının ne kadar acil olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"LAİKLİK VE HALKLARIN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Amerikan’ın şimdi İsrail’le birlikte 'yeni Ortadoğu düzeni' olarak ileri sürdüğü BOP’un bu yeni sahnesinin halklara şimdi Suriye’de yaşanan katliamlarda da görülen kan ve zulümden başka bir şey getirmeyeceği ortadadır.

Emperyalizme ve onun işbirlikçilerinin ülkemizi de adım adım kuşatan bu Ortaçağ cehennemine karşı gerçek bir özgürlük ve barış için; cihatçı karanlığa karşı laiklik ve halkların kurtuluşu için mücadele edeceğiz."

Suriye’deki

Alevi Katliamını

Lanetliyoruz



CIA’nın ürünü HTŞ, Amerika ve Batı’nın boynuna kravat takıp sahneye sürdüğü; ülkemizde Saray’da ağırlanan Colani önderliğinde Suriye’de katliamlar düzenliyor.



Alevi nüfusunun yoğunlukta yaşadığı Tartus, Hama, Lazkiye ve Ceble’de… pic.twitter.com/qdcBU93qAp — SOL Parti (@solpartibilgi) March 8, 2025

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, 4 günden uzun zamandır devam eden çatışmalarda HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye hükümetine bağlı güçler, 300’den fazla Alevi'yi katletti.