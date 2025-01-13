SOL Parti: Taciz olayının peşini bırakmayacağız

Haber Merkezi

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Beylikova İlçe Müftüsü Yıldırım’ın bir çocuğu istismara maruz bıraktığı skandala dair basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Haber olmasaydı, serbest bırakılan bu çocuk tacizcisi yine de tutuklanacak mıydı?” denildi. Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, imam hatip ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismarla suçlanıyor. Serbest bırakılan müftü hakkında BirGün’ün haberinden sonra tutuklama kararı çıkarıldı.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü üyeleri skandala tepki göstererek, “Eğitimdeki laiklik karşıtı uygulamaların, liyakatsizliklerin bedelini tüm toplum olarak ağır ödemeye başladık. Beylikova İlçe Müftüsünün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ‘öğretmen’ olarak sokulması ve kız öğrencisini taciz etmesi, bu politikaların bir sonucudur” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“BirGün’ün haberine göre; bir imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, 12 yaşındaki öğrencisini, sosyal medya üzerinden istismara yönelik mesajlar atarak taciz etmiştir. Çocuğun velisi tarafından şikâyet edilmesi sonucunda müftü gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilse de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak itiraz üzerine ilçe müftüsü tekrar yakalanarak tutuklanmıştır. Ayrıca olayla ilgili gizlilik kararı alınarak konu kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır. SOL Parti olarak yaşanan bu çocuk tacizi skandalının peşini bırakmayacağız, hukuki sürecin takipçisi olacağız!”